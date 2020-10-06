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Заря взяла в аренду игрока Фенербахче и подписала экс-футболиста датского Вайле
Луганскую "
С Сайядманешем подписано арендное соглашение на полтора года. Аллахьяр перешел к луганчанам из турецкого "Фенербахче". Кроме того, находился в аренде футбольного клуба "Иснатбулспор", в котором провел 11 игр в первой лиге. А после вернулся в "Фенербахче". 19-летний футболист является игроком национальной сборной Ирана, сумел отличиться голом в своем дебютном официальном поединке. Игрок с ростом 182 см будет выступать в "Заре" под номером 90.
Полузащитник Сергей Гринь подписал контракт с клубом на 2,5 года. Он известен украинскому болельщику по выступлениям за тогдашний "Ильичевец", "Олимпик" и "Верес". Последним клубом игрока был датский "Вайле". В "Заре" 26-летний футболист будет выступать под номером 50.
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