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Заря взяла в аренду игрока Фенербахче и подписала экс-футболиста датского Вайле

Премьер-лига
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Заря взяла в аренду игрока Фенербахче и подписала экс-футболиста датского Вайле
Новина українською

Луганскую "Зарю" пополнили иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш и украинский полузащитник Сергей Гринь.

С Сайядманешем подписано арендное соглашение на полтора года. Аллахьяр перешел к луганчанам из турецкого "Фенербахче". Кроме того, находился в аренде футбольного клуба "Иснатбулспор", в котором провел 11 игр в первой лиге. А после вернулся в "Фенербахче". 19-летний футболист является игроком национальной сборной Ирана, сумел отличиться голом в своем дебютном официальном поединке. Игрок с ростом 182 см будет выступать в "Заре" под номером 90.

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Полузащитник Сергей Гринь подписал контракт с клубом на 2,5 года. Он известен украинскому болельщику по выступлениям за тогдашний "Ильичевец", "Олимпик" и "Верес". Последним клубом игрока был датский "Вайле". В "Заре" 26-летний футболист будет выступать под номером 50.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Сергей Гринь ФК Вайле
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Источник:
Зоря

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