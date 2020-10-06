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Тотовицкий заметил позитив в одноматчевом выступлении Десны в Лиге Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Вылетели от "Вольфсбурга"

Тотовицкий заметил позитив в одноматчевом выступлении Десны в Лиге Европы
Новина українською

Атакующий полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий подвел итог матча Лиги Европы с "Вольфсбургом" и его влияние на дальнейшие выступления черниговцев в УПЛ.

Когда мы ехали в "Вольфсбург", мы понимали, что команда впервые вышла в еврокубки. Сначала играли где-то взволнованно и в простых ситуациях теряли мяч. Но после пропущенного гола мы поняли, что эту команду можем проходить.

И не то, что можем, мы обязаны были проходить "Вольфсбург", судя по игре. До удаления Йоонаса Тамма у нас было два момента, которые мы не реализовали. Конечно, обидно, что мы вылетели. Но, думаю, все равно эта игра нам в плюс пошло. После этой игры с "Вольфсбургом" в чемпионате Украины мы добываем положительные результаты.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Андрей Тотовицкий Лига Европы Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
06.10.2020 в 15:39
Фото игрока Десны в форме ШД... редакция как всегда " на высоте"...
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