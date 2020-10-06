Тотовицкий заметил позитив в одноматчевом выступлении Десны в Лиге Европы

Атакующий полузащитник " Десны " Андрей Тотовицкий подвел итог матча Лиги Европы с "Вольфсбургом" и его влияние на дальнейшие выступления черниговцев в УПЛ.

Когда мы ехали в "Вольфсбург", мы понимали, что команда впервые вышла в еврокубки. Сначала играли где-то взволнованно и в простых ситуациях теряли мяч. Но после пропущенного гола мы поняли, что эту команду можем проходить.

И не то, что можем, мы обязаны были проходить "Вольфсбург", судя по игре. До удаления Йоонаса Тамма у нас было два момента, которые мы не реализовали. Конечно, обидно, что мы вылетели. Но, думаю, все равно эта игра нам в плюс пошло. После этой игры с "Вольфсбургом" в чемпионате Украины мы добываем положительные результаты.