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Тотовицкий заметил позитив в одноматчевом выступлении Десны в Лиге Европы
Вылетели от "Вольфсбурга"
Атакующий полузащитник "
Когда мы ехали в "Вольфсбург", мы понимали, что команда впервые вышла в еврокубки. Сначала играли где-то взволнованно и в простых ситуациях теряли мяч. Но после пропущенного гола мы поняли, что эту команду можем проходить.
И не то, что можем, мы обязаны были проходить "Вольфсбург", судя по игре. До удаления Йоонаса Тамма у нас было два момента, которые мы не реализовали. Конечно, обидно, что мы вылетели. Но, думаю, все равно эта игра нам в плюс пошло. После этой игры с "Вольфсбургом" в чемпионате Украины мы добываем положительные результаты.
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