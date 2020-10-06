Заря отдала Дениса Янакова в аренду

Нападающий луганской "Зари" Денис Янаков отправляется в аренду в футбольный клуб "Ингулец". Срок аренды рассчитан до 30 мая 2021 года.

Напомним, что Денис присоединился к луганчанам в это межсезонье, но не сумел закрепиться в составе "чёрно-белых".

Напомним, что в аренде в футбольном клубе "Ингулец" находится ещё один игрок "Зари". Это полузащитник Владимир Белоцерковец.