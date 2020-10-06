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Александрия арендовала защитников Шахтера и Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Вантух и Бондаренко будут играть за горожан до конца сезона

Александрия арендовала защитников Шахтера и Динамо
Новина українською

"Александрия" объявила об аренде украинских защитников Романа Вантуха и Валерия Бондаренко.

Арендные соглашения с футболистами подписаны до конца этого сезона.

Напомним, что Вантух является игроком "Динамо". Прошлый сезон он провел в аренде в "Олимпике" и "Александрии", но потом вернулся в киевский клуб, но не смог закрепиться в основе.

Валерий Бондаренко, права на которого принадлежат "Шахтеру", прошлый сезон провел в Португалии, где играл в аренде за "Викторию Гимарайнш".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Валерий Бондаренко Роман Вантух
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
06.10.2020 в 16:47
они то и принесли корону
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0
-1
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simargl (Чернигов)
06.10.2020 в 16:30
Усиление. Но реально не вовремя... у них там как раз сейчас обнаружена корона(((... всем здоровья!!!!
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