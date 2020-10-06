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Александрия арендовала защитников Шахтера и Динамо
Вантух и Бондаренко будут играть за горожан до конца сезона
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Арендные соглашения с футболистами подписаны до конца этого сезона.
Напомним, что Вантух является игроком "Динамо". Прошлый сезон он провел в аренде в "Олимпике" и "Александрии", но потом вернулся в киевский клуб, но не смог закрепиться в основе.
Валерий Бондаренко, права на которого принадлежат "Шахтеру", прошлый сезон провел в Португалии, где играл в аренде за "Викторию Гимарайнш".
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Источник:ФК Александрия
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
06.10.2020 в 16:47
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simargl (Чернигов)
06.10.2020 в 16:30
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