Александрия арендовала защитников Шахтера и Динамо

" Александрия " объявила об аренде украинских защитников Романа Вантуха и Валерия Бондаренко.

Арендные соглашения с футболистами подписаны до конца этого сезона.

Напомним, что Вантух является игроком "Динамо". Прошлый сезон он провел в аренде в "Олимпике" и "Александрии", но потом вернулся в киевский клуб, но не смог закрепиться в основе.

Валерий Бондаренко, права на которого принадлежат "Шахтеру", прошлый сезон провел в Португалии, где играл в аренде за "Викторию Гимарайнш".