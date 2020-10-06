Дентиньо: Будем много-много тренироваться, чтобы снова начать побеждать и выйти на первое место

Полузащитник " Шахтера " Дентиньо рассказал о возвращении на поле и забитом мяче в ворота "Десны" (2:2).

– Был очень тяжелый первый тайм с "Десной". Пропустили два гола в ситуациях, нам не свойственных. Украинский чемпионат прибавляет, и наша команда должна быть более внимательной в игре, чтобы вернуться к победам. Чтобы "Шахтер" вновь занимал то место, которое заслуживает, – первое.

– Нетипичная ситуация: после пяти туров три ничьих. Как внутри коллектива переживаете этот момент?

– Действительно, сложно. Нам не нравится терять очки, мы обязаны прибавлять. Будем много-много тренироваться, чтобы, когда начнутся матчи, снова начать побеждать и выйти на первое место.

– Именно благодаря твоему голу в ворота "Десны" "Шахтеру" удалось избежать поражения на выезде. Что он для тебя значит?

– Это очень важный гол. Я долго ждал, когда наконец вернусь на поле, при этом всегда хорошо тренировался. Сейчас, имея такую возможность, я забил. Надеюсь, продолжу показывать свой футбол не только когда уступаем, но и когда выигрываем. Буду помогать "Шахтеру", ведь я прекрасно знаю свой потенциал. У меня есть многое, чтобы помочь клубу. Очень трудно не выходить на поле и не иметь игрового времени. В сложный момент меня поддерживала семья, и я очень счастлив, что свое возвращение на поле отметил голом. Уверен, смогу забить еще очень много мячей за "Шахтер" и быть полезным.

– Сейчас перерыв на матчи сборных. Что нужно сделать во время паузы, чтобы вернуть победную форму?

– В первую очередь отдохнуть ментально. Никто не доволен сложившейся ситуацией. Необходимо работать, тренироваться больше, больше и больше. Чтобы, когда мы вернемся после паузы, "Шахтер" мог побеждать, побеждать и побеждать.