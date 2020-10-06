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Днепр-1 подписал новый контракт с 16-летним хавбеком, которым интересовались в Италии

Премьер-лига
(1 голосов)

Егор Ярмолюк остается в днепровском клубе

Днепр-1 подписал новый контракт с 16-летним хавбеком, которым интересовались в Италии
Новина українською

16-летний полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк подписал новый контракт с днепровским клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано на 3 года, то есть до лета 2023-года.

Напомним, что парень является воспитанником днепровской академии и в мае 2019 подписал профессиональный контракт с "Днепром-1".

В новом сезоне Ярмолюк провел за первую команду 14 минут в матче с "Ингульцом". Также в концовке прошлого сезона хавбек установил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней.

Также отметим, что нынешним летом СМИ писали о том, что перспективным парнем заинтересовался "Удинезе".

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В статье: СК Днепр-1 Егор Ярмолюк
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
06.10.2020 в 18:18
И это все усиление Днепра 1 до 7 Октября
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