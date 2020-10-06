Днепр-1 подписал новый контракт с 16-летним хавбеком, которым интересовались в Италии

16-летний полузащитник " Днепра-1 " Егор Ярмолюк подписал новый контракт с днепровским клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано на 3 года, то есть до лета 2023-года.

Напомним, что парень является воспитанником днепровской академии и в мае 2019 подписал профессиональный контракт с "Днепром-1".

В новом сезоне Ярмолюк провел за первую команду 14 минут в матче с "Ингульцом". Также в концовке прошлого сезона хавбек установил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней.