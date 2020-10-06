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Динамо не смогло подписать Лукаку и Асамоа

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне работали над усилением левого фланга обороны

Динамо не смогло подписать Лукаку и Асамоа
Новина українською

Киевское "Динамо" интересовалось левым защитником "Лацио" Джорданом Лукаку и экс-оборонцем "Интера" Квадво Асамоа, сообщил журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

"В последний день европейского трансферного окна в Динамо мог оказаться Лукаку. Тот, который младший, Джордан. Речь шла об аренде. Луческу его очень хотел, игрок был готов. Но посоветовавшись с тренером сборной и для того, чтобы быть под рукой у Мартинеса, решил поехать в "Антверпен".

Другим вариантом усилить левый фланг обороны у Луческу был Асамоа. Вчера он разорвал контракт с "Интером", поэтому был свободным агентом. Ганец будто даже имел билет на сегодняшний утренний рейс в Киев на медосмотр. Но не получил зеленый свет от руководства "Динамо", - написал Бурбас в Твиттере.

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В статье: Квадво Асамоа Динамо (Киев) Джордан Лукаку Игорь Бурбас
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Комментарии (13)
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aleks68
06.10.2020 в 19:53
автор статьи видимо не просыхал несколько дней и наконец вышел из запоя.бред сивой кобылы.главное есть гармаш. всем соперникам пи....
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+1
0
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Инспектор ( )
06.10.2020 в 19:42
Господи, да кто сменит Италию или Англию на Динамо
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+2
0
royalstas (Вінниця)
06.10.2020 в 19:35
Мда Асамоа та Пато були б доречним підсиленням але нічого є Клейтон і Гармаш...... ппц....
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.10.2020 в 19:28
для цыгана все что угодно, хоть мумбы-юмбы на номинации вторых Кадири - лишь бы не украинцы
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+2
-1
Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 19:52
Більше того, зараз він взагалі якихось дохлих футболістів підписує; то в нього Асамоа списаний кандидатура, то молодша сестра Макаку. То, шо мамалижники кончені українців ненавидять, це і так ясно.
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+1
-2
FCWROVY1 (Kyiv)
06.10.2020 в 19:27
Динамо витягне і з тими гравцями що є
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+1
-2
royalstas (Вінниця)
06.10.2020 в 19:37
Що саме витягне???) А їм діватись нікуди вже....)
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0
0
kapkan (Луганск)
06.10.2020 в 19:25
Миколенко не продали же... Но при всем при этом очень интересная активность Динамо! Думаю борьба за золото в этом сезоне УПЛ будет интересная!!
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+1
-1
kapkan (Луганск)
06.10.2020 в 19:21
Утка!!! Сто процентов!!!
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+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
06.10.2020 в 19:20
Так, Мирча не буде брати кого попало, як Миха з Хачиком....
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
06.10.2020 в 19:34
Посмотришь на то что набрали
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0
0
kapkan (Луганск)
06.10.2020 в 19:38
А кого набрал Луческу? Одного опорника? За то сплавили всяких ненужных, привезенных Селюком и купленных под прежних "тренеров"!!!
0
0
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Kolibri (Киевоград)
06.10.2020 в 19:16
Эх.....не цыганские мальчики видать)
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0
-3


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