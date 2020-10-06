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Динамо не смогло подписать Лукаку и Асамоа
Киевляне работали над усилением левого фланга обороны
Киевское "
"В последний день европейского трансферного окна в Динамо мог оказаться Лукаку. Тот, который младший, Джордан. Речь шла об аренде. Луческу его очень хотел, игрок был готов. Но посоветовавшись с тренером сборной и для того, чтобы быть под рукой у Мартинеса, решил поехать в "Антверпен".
Другим вариантом усилить левый фланг обороны у Луческу был Асамоа. Вчера он разорвал контракт с "Интером", поэтому был свободным агентом. Ганец будто даже имел билет на сегодняшний утренний рейс в Киев на медосмотр. Но не получил зеленый свет от руководства "Динамо", - написал Бурбас в Твиттере.
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