Динамо подписало бразильца Клейтона

Киевское " Динамо " подписало контракт с 24-летним бразильцем Клейтоном да Силвой.

Детали контракта пока что неизвестны, так как официально клуб о трансфере еще не объявил, однако киевляне уже заявили игрока на сезон на официальном сайте УПЛ.

Бразилец является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.

До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента. Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.