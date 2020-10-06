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Динамо подписало бразильца Клейтона
И все-таки хавбек подписал контракт с киевским клубом
Киевское "
Детали контракта пока что неизвестны, так как официально клуб о трансфере еще не объявил, однако киевляне уже заявили игрока на сезон на официальном сайте УПЛ.
Бразилец является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.
До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента. Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.
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