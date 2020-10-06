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Динамо подписало бразильца Клейтона

Премьер-лига
(1 голосов)

И все-таки хавбек подписал контракт с киевским клубом

Динамо подписало бразильца Клейтона
Новина українською

Киевское "Динамо" подписало контракт с 24-летним бразильцем Клейтоном да Силвой.

Детали контракта пока что неизвестны, так как официально клуб о трансфере еще не объявил, однако киевляне уже заявили игрока на сезон на официальном сайте УПЛ.

Бразилец является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.

До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента. Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.

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В статье: Динамо (Киев) Клейтон да Силва
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Комментарии (5)
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aleks68
06.10.2020 в 18:10
бокасса будет несказано рад
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0
-2
Impressed (Украина)
06.10.2020 в 18:03
он же еще в сентябре в товарняке играл за ДК и его отправили домой. странно конечно
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.10.2020 в 18:02
В составе параолимпийских игр) Абелардо
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0
-2
avatar
ascent (Луксор)
06.10.2020 в 17:56
Второй Алиев...
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
06.10.2020 в 17:59
Откуда инфа, что он алкаш?
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+1
0


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