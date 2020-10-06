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Динамо заявило Гармаша на УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Денис пока что остается в Динамо

Динамо заявило Гармаша на УПЛ
Новина українською

Киевское "Динамо" заявило хавбека Дениса Гармаша на нынешний сезон УПЛ.

30-летний футболист появился в заявке киевского клуба сегодня, 6 октября.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Гармаш провел в аренде в турецком "Ризеспоре".

До недавнего времени полузащитник тренировался в составе "Динамо", в то время как президент киевлян Игорь Суркис дал понять, что тренерский штаб не рассчитывает на игрока и подыскивает ему другой клуб.

Впрочем, как видим, "Динамо" до закрытия трансферного окна не смогло найти Денису новую команду, и таким образом, как минимум до зимы хавбек остается в киевском клубе.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
06.10.2020 в 18:16
Круто !!! Будет интересно ))!! А Хачериди в аренду взять из Бреста слабо ???
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aleks68
06.10.2020 в 18:12
продолжайте в том же духе.интересно а будулай не против?
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