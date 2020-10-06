Динамо заявило Гармаша на УПЛ

Киевское " Динамо " заявило хавбека Дениса Гармаша на нынешний сезон УПЛ.

30-летний футболист появился в заявке киевского клуба сегодня, 6 октября.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Гармаш провел в аренде в турецком "Ризеспоре".

До недавнего времени полузащитник тренировался в составе "Динамо", в то время как президент киевлян Игорь Суркис дал понять, что тренерский штаб не рассчитывает на игрока и подыскивает ему другой клуб.

Впрочем, как видим, "Динамо" до закрытия трансферного окна не смогло найти Денису новую команду, и таким образом, как минимум до зимы хавбек остается в киевском клубе.