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Динамо заявило Гармаша на УПЛ
Денис пока что остается в Динамо
Киевское "
30-летний футболист появился в заявке киевского клуба сегодня, 6 октября.
Отметим, что вторую часть прошлого сезона Гармаш провел в аренде в турецком "Ризеспоре".
До недавнего времени полузащитник тренировался в составе "Динамо", в то время как президент киевлян Игорь Суркис дал понять, что тренерский штаб не рассчитывает на игрока и
Впрочем, как видим, "Динамо" до закрытия трансферного окна не смогло найти Денису новую команду, и таким образом, как минимум до зимы хавбек остается в киевском клубе.
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