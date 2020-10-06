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Кочергин: Учитывая, как Заря начала сезон, ничьи с Динамо и Шахтером являются хорошим результатом

Премьер-лига
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Хавбек луганчан рассказал о старте сезона

Кочергин: Учитывая, как Заря начала сезон, ничьи с Динамо и Шахтером являются хорошим результатом
Новина українською

Хавбек "Зари" Владислав Кочергин рассказал о старте команды в нынешнем сезоне УПЛ и ничейных результатах с "Динамо" (1:1) и "Шахтером" (2:2).

— Владислав, как оцените ничью в матче с "Динамо"?

— Для "Зари" — это позитивный результат сыграть с "Динамо" на выезде вничью. Тем более при счете 1:1 у нас был хороший момент. Ребята довольны. То, что забил, рад этому. Жалко, что это не победный гол. Но будем работать дальше, чтобы выигрывать такие тяжелые матчи.

— В матче с "Динамо" игроки "Зари" много били издали. Это указание Скрипника? Вы в таких эпизодах, как в моменте с голом, стараетесь всегда пробивать?

— Не то, чтобы указание, но, тот футболист, который с мячом, решает, бить издали или нет. Такого указания не было. Сам как решишь – так и будет.

— Казалось, что "Заря" играла первым номером с "Динамо". Так и было или казалось со стороны?

— Мы в каждой игре стараемся контролировать мяч. Не знаю, играли ли мы первым номером, но мы не смотрим на соперника. Мы смотрим на свою игру и отталкиваемся от своих сильных качеств. Мы не ставим "автобус" возле своей штрафной, не играем так, "лишь бы отбиться!". Мы стараемся играть в атакующий футбол. Думаю, у нас это получается.

— С "Шахтером" могли побеждать, и с "Динамо" тоже. И все-таки ничьи — это позитив в поединках с грандами?

— В принципе, да, потому что в матчах с такими командами – ничья является хорошим результатом. Тем более, учитывая, как мы начали сезон, такие результаты для нас хорошие.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Кочергин
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Источник:
sport.ua

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