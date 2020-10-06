Динамо арендовало румынского опорника Белуце

“ Динамо ” подписало контракт с румынским опорным полузащитником Тудором Бэлуцэ.

21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги “Брайтону”, будет выступать за киевлян на правах аренды до конца нынешнего сезона.

О правах выкупа киевский клуб ничего не сообщает.

В “Динамо” Тудор Бэлуцэ выбрал игровой номер 6.

Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23). Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча).

Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.