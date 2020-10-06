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Динамо арендовало румынского опорника Белуце

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер все-таки состоялся

Динамо арендовало румынского опорника Белуце
Новина українською

Динамо” подписало контракт с румынским опорным полузащитником Тудором Бэлуцэ.

21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги “Брайтону”, будет выступать за киевлян на правах аренды до конца нынешнего сезона.

О правах выкупа киевский клуб ничего не сообщает.

В “Динамо” Тудор Бэлуцэ выбрал игровой номер 6.

Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23). Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча).

Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.

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В статье: Динамо (Киев) Тудор Белуце
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (7)
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Comment06 (Украина)
06.10.2020 в 19:35
Скоро оценим. Лишним точно не будет с учетом дефицита креативщиков. Аренда- не контракт, заодно увидим, не потерял ли Луческу чуйку.
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+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 19:57
Він її ніколи не набував, лол)) політику приваблення бразильців в Шахтар придумав не Луческу. Максимум, на що сподобився румин - це Звонімір Вукіч.
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
06.10.2020 в 19:29
вот и румынский скам пошел, все как в золотые годы в Шахте
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+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 19:59
Ага, як Стойкан і Беркеруан. Хоча Рац і Маріка гравцями пристойними були, наприклад; Чіпріан той же немало важливих ґолів забив. Втім, це не скасовує того факту, що балканські гравці з руминами зокрема, за винятком двох попередніх, а також Вукіча і Плетікоси, були дном.
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+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 19:16
Підсилитися баночником-штукатуром з третьої команди Брайтона? Простіше ліквідувати Динаму, аніж спостерігати, як це непонятно що мучається з гравцями рівня Першої Ліґи.
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+2
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
06.10.2020 в 19:11
Супер! Надо брать! Наши хоть забегают!
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
06.10.2020 в 19:00
ого,,,,а ДК почав підсилюватись...може щось з того і вийде..?Удачі ВКДК!
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+4
-1


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