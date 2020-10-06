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Динамо арендовало румынского опорника Белуце
Трансфер все-таки состоялся
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21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги “Брайтону”, будет выступать за киевлян на правах аренды до конца нынешнего сезона.
О правах выкупа киевский клуб ничего не сообщает.
В “Динамо” Тудор Бэлуцэ выбрал игровой номер 6.
Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23). Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча).
Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.
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