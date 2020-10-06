Сайт Динамо удалил новость о подписании Белуце

Официальный сайт Динамо удалил новость о подписании румынского опорника Тудора Бэлуцэ.

Новость провисела на сайте и в соцсетях клуба порядка получаса, после чего была удалена.

Значит ли это, что переход не состоялся, пока что непонятно.

Напомним, что в последние дни сообщалось о том, что переговоры по игроку шли с большим трудом, однако в последний день трансферного окна киевляне все-таки сообщили о подписании румына. Впрочем, новость провисела на сайте всего 30 минут.