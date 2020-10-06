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Сайт Динамо удалил новость о подписании Белуце
Небезынтересное развитие событий
Официальный сайт Динамо удалил новость
Новость провисела на сайте и в соцсетях клуба порядка получаса, после чего была удалена.
Значит ли это, что переход не состоялся, пока что непонятно.
Напомним, что в последние дни сообщалось о том, что переговоры по игроку шли с большим трудом, однако в последний день трансферного окна киевляне все-таки сообщили о подписании румына. Впрочем, новость провисела на сайте всего 30 минут.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (3)
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Nazar Repa (Киев)
06.10.2020 в 20:00
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Леонід Скачков (Рівне)
06.10.2020 в 19:58
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Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 20:02
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