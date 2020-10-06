  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сайт Динамо удалил новость о подписании Белуце
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сайт Динамо удалил новость о подписании Белуце

Премьер-лига
(1 голосов)

Небезынтересное развитие событий

Сайт Динамо удалил новость о подписании Белуце
Новина українською

Официальный сайт Динамо удалил новость о подписании румынского опорника Тудора Бэлуцэ.

Новость провисела на сайте и в соцсетях клуба порядка получаса, после чего была удалена.

Значит ли это, что переход не состоялся, пока что непонятно.

Напомним, что в последние дни сообщалось о том, что переговоры по игроку шли с большим трудом, однако в последний день трансферного окна киевляне все-таки сообщили о подписании румына. Впрочем, новость провисела на сайте всего 30 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Тудор Белуце
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nazar Repa (Киев)
06.10.2020 в 20:00
Только в Украине такое может произойти
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
06.10.2020 в 19:58
Нахєр він потрібен!
Ответить
+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 20:02
Дачу Суркісу строїти, очевидно же))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...