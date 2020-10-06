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В Шахтере пояснили, почему Соломон и Хочолава, в отличии от украинцев, отбыли в свои сборные
Интересный выборочный подход
Пресс-служба "
- Почему Соломон и Хочолава поехали в сборные, а украинцы нет?
– Манор Соломон и Давид Хочолава сдали тесты, получили отрицательный результат и улетели в сборные. Через 2-3 дня они сдадут тесты еще раз уже в расположении сборных и потом будет приниматься решение о их возможном участии в матчах.
- Кто принимал такое решение?
– Клубный доктор, санитарный доктор, врачи сборных, ответственные за COVID-19
- Чем отличаются режимы самоизоляции Соломона и Хочолавы от других игроков "Шахтера"?
– Самоизоляция для всех игроков проходит согласно действующих требований – игроки находятся либо дома, либо в отдельных номерах гостиницы.
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