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В Шахтере пояснили, почему Соломон и Хочолава, в отличии от украинцев, отбыли в свои сборные

Премьер-лига
(2 голосов)

Интересный выборочный подход

В Шахтере пояснили, почему Соломон и Хочолава, в отличии от украинцев, отбыли в свои сборные
Новина українською

Пресс-служба "Шахтера" ответила на запрос "Трибуны", почему игроки команды Манор Соломон и Давиде Хочолава отбыли в расположение своих сборных несмотря на режим изоляции в донецком клубе после обнаружения коронавируса у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

- Почему Соломон и Хочолава поехали в сборные, а украинцы нет?

– Манор Соломон и Давид Хочолава сдали тесты, получили отрицательный результат и улетели в сборные. Через 2-3 дня они сдадут тесты еще раз уже в расположении сборных и потом будет приниматься решение о их возможном участии в матчах.

- Кто принимал такое решение?

– Клубный доктор, санитарный доктор, врачи сборных, ответственные за COVID-19

- Чем отличаются режимы самоизоляции Соломона и Хочолавы от других игроков "Шахтера"?

– Самоизоляция для всех игроков проходит согласно действующих требований – игроки находятся либо дома, либо в отдельных номерах гостиницы.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Давид Хочолава Манор Соломон коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (12)
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IhorSt (Львів)
06.10.2020 в 21:48
А п. голова УАФ не повиене сказати щось з цього приводу? Ау!!!
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0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
06.10.2020 в 21:40
Провести екзамен з української мови для мораєса та марлоса, забрати громадянство і корона пройде за три дні.
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0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
06.10.2020 в 20:42
Зараз повилазять Динамо-хейтери і почнуть ліпити тупі отмазки, але ця ситуація смердить брехнею. Якщо на самоізоляції - то всі, якщо ж по збірних, то тоді теж всіх розпускайте.
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+4
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
06.10.2020 в 20:38
Там реально в збірну потрібні тільки Степаненко та Марлос, ще Мораес на заміну, інші баласт, але вони тупо забили на збірну, а цих легіонерів відпускають в свої збірні, то як це можна назвати?
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+4
0
Леонід Скачков (Рівне)
06.10.2020 в 21:11
Тільки Степашка!
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+1
-1
Alex.696 (Немирів)
06.10.2020 в 20:27
Почались гнилі відмазки.
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+3
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
06.10.2020 в 20:23
Ви скажіть, це взагалі нормально?
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+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.10.2020 в 20:14
- Прибор? - 0,5- Що 0,5? - А що прибор?
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+4
-3
kapkan (Луганск)
06.10.2020 в 20:27
Твой диаметр?? Что так задело???
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+1
-2
Леонід Скачков (Рівне)
06.10.2020 в 20:09
Саботаж!Не захотіли грати товарняк з французами,значить нефіг їх взагалі в збірну викликать!Тим більше,що крім Степаненка там і немає кого викликать.
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+8
-2
Hanter44 (Baburka)
06.10.2020 в 20:35
И чего ты паришься? Остальных вызовут из Ровно.
Ответить
+3
-2
Леонід Скачков (Рівне)
06.10.2020 в 21:08
Правильно!Верес виглядає симпатичніше за Гондурас.
+2
0


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