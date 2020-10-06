В Шахтере пояснили, почему Соломон и Хочолава, в отличии от украинцев, отбыли в свои сборные

Пресс-служба " Шахтера " ответила на запрос "Трибуны", почему игроки команды Манор Соломон и Давиде Хочолава отбыли в расположение своих сборных несмотря на режим изоляции в донецком клубе после обнаружения коронавируса у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

- Почему Соломон и Хочолава поехали в сборные, а украинцы нет?

– Манор Соломон и Давид Хочолава сдали тесты, получили отрицательный результат и улетели в сборные. Через 2-3 дня они сдадут тесты еще раз уже в расположении сборных и потом будет приниматься решение о их возможном участии в матчах.

- Кто принимал такое решение?

– Клубный доктор, санитарный доктор, врачи сборных, ответственные за COVID-19

- Чем отличаются режимы самоизоляции Соломона и Хочолавы от других игроков "Шахтера"?

– Самоизоляция для всех игроков проходит согласно действующих требований – игроки находятся либо дома, либо в отдельных номерах гостиницы.