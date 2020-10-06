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Десна заявила на УПЛ греческого полузащитника
19-летний новичок
Новичком черниговской "Десны" стал Ермеидис Георгиос. Об этом сказано на официальном сайте УПЛ.
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Греческий полузащитник заявлен на текущий сезон. На данный момент ему 19 лет. Никаких дополнительных деталей касательно трансфера пока что нет.
Напомним, украинский чемпионат сейчас встал на паузу. Игры продолжатся только через две недели.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
06.10.2020 в 21:10
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Maldini (Киев)
06.10.2020 в 20:42
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Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 21:44
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