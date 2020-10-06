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Десна заявила на УПЛ греческого полузащитника

Премьер-лига
(2 голосов)

19-летний новичок

Десна заявила на УПЛ греческого полузащитника
UA-Футбол
Новина українською

Новичком черниговской "Десны" стал Ермеидис Георгиос. Об этом сказано на официальном сайте УПЛ.

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Греческий полузащитник заявлен на текущий сезон. На данный момент ему 19 лет. Никаких дополнительных деталей касательно трансфера пока что нет.

Напомним, украинский чемпионат сейчас встал на паузу. Игры продолжатся только через две недели.

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В статье: Десна (Чернигов) Ермеидис Георгиос
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
06.10.2020 в 21:10
Правильный вектор. Рябоконь может из молодых, да и не только сделать нормальных футболистов.
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Maldini (Киев)
06.10.2020 в 20:42
Неужели нет своего,черниговнянина???
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Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 21:44
Для понаєхалів в колхоз №1 по Україні пояснюю: правильно пишеться "чернігівець". А то слово, що ти написав - це житель станції метро Чернігівська.
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