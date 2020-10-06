Олимпик подписал воспитанника Лиона

Донецкий " Олимпик " усилил линию обороны французским центральным защитником Иссиаром Драме.

Контракт с игроком рассчитан на два года. В составе "Олимпика" Драме будет играть под №6.

Отметим, что 21-летний Драме является воспитанником "Лиона", однако за первую команду "ткачей" так и не был заигран.

Изначально парень поиграл за молодежку французского клуба, а в прошлом сезоне защитник провел 14 поединков за "Лион Б", который выступает в четвертом по силе дивизионе Франции.