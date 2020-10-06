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Олимпик подписал воспитанника Лиона

Премьер-лига
(1 голосов)

Центрбек Иссиар Драме перебрался в УПЛ

Олимпик подписал воспитанника Лиона
Новина українською

Донецкий "Олимпик" усилил линию обороны французским центральным защитником Иссиаром Драме.

Контракт с игроком рассчитан на два года. В составе "Олимпика" Драме будет играть под №6.

Отметим, что 21-летний Драме является воспитанником "Лиона", однако за первую команду "ткачей" так и не был заигран.

Изначально парень поиграл за молодежку французского клуба, а в прошлом сезоне защитник провел 14 поединков за "Лион Б", который выступает в четвертом по силе дивизионе Франции.

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В статье: Олимпик (Донецк) Иссиар Драме
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Источник:
ФК Олимпик

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