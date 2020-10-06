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Олимпик подписал воспитанника Лиона
Центрбек Иссиар Драме перебрался в УПЛ
Донецкий "
Контракт с игроком рассчитан на два года. В составе "Олимпика" Драме будет играть под №6.
Отметим, что 21-летний Драме является воспитанником "Лиона", однако за первую команду "ткачей" так и не был заигран.
Изначально парень поиграл за молодежку французского клуба, а в прошлом сезоне защитник провел 14 поединков за "Лион Б", который выступает в четвертом по силе дивизионе Франции.
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Источник:ФК Олимпик
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