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Знакомый маршрут. Танковский вновь будет играть в Мариуполе
Познакомится с новым тренером
Вячеслав Танковский снова будет играть в "Мариуполе". Клуб внес его в заявку на сайте УПЛ.
В новом/старом клубе он будет выступать под 29-м номером. Отметим, что контракт полузащитника принадлежит "Шахтеру" и будет действителен еще два года.
Весь прошлый сезон Танковский уже провел в составе "приазовцев", однако в марте вылетел из-за тяжелой травмы. Он до сих пор продолжает восстановление.
Отметим, что теперь Вячеслав будет работать с новым тренером - Остапом Маркевичем.
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Источник:УПЛ
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