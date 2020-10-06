Знакомый маршрут. Танковский вновь будет играть в Мариуполе

Вячеслав Танковский снова будет играть в "Мариуполе". Клуб внес его в заявку на сайте УПЛ.

В новом/старом клубе он будет выступать под 29-м номером. Отметим, что контракт полузащитника принадлежит "Шахтеру" и будет действителен еще два года.

Весь прошлый сезон Танковский уже провел в составе "приазовцев", однако в марте вылетел из-за тяжелой травмы. Он до сих пор продолжает восстановление.

Отметим, что теперь Вячеслав будет работать с новым тренером - Остапом Маркевичем.