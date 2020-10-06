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Знакомый маршрут. Танковский вновь будет играть в Мариуполе

Премьер-лига
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Познакомится с новым тренером

Знакомый маршрут. Танковский вновь будет играть в Мариуполе
UA-Футбол
Новина українською

Вячеслав Танковский снова будет играть в "Мариуполе". Клуб внес его в заявку на сайте УПЛ.

В новом/старом клубе он будет выступать под 29-м номером. Отметим, что контракт полузащитника принадлежит "Шахтеру" и будет действителен еще два года.

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Весь прошлый сезон Танковский уже провел в составе "приазовцев", однако в марте вылетел из-за тяжелой травмы. Он до сих пор продолжает восстановление.

Отметим, что теперь Вячеслав будет работать с новым тренером - Остапом Маркевичем.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Вячеслав Танковский
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Источник:
УПЛ

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