Минай подписал капитана молодежной сборной ЮАР (U-23)

" Минай " подписал контракт с южноафриканским опорным полузащитником Терсау Малепе.

Официально о трансфере клуб еще не объявил, но профиль игрока уже есть в заявке "Миная" на официальном сайте УПЛ.

Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником клуба "Орландо Пайретс", однако за первую команду "пиратов" парень не сыграл ни одного матча, выступая по арендам в других клубах ЮАР.

На данный момент Малепе является капитаном олимпийской сборной (U-23) своей страны.

Кроме основной позиции опорного хавбека может также закрыть и левый фланг обороны и полузащиты.