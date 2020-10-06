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Минай подписал капитана молодежной сборной ЮАР (U-23)

Премьер-лига
(1 голосов)

Терсау Малепе будет играть в УПЛ

Минай подписал капитана молодежной сборной ЮАР (U-23)
Новина українською

"Минай" подписал контракт с южноафриканским опорным полузащитником Терсау Малепе.

Официально о трансфере клуб еще не объявил, но профиль игрока уже есть в заявке "Миная" на официальном сайте УПЛ.

Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником клуба "Орландо Пайретс", однако за первую команду "пиратов" парень не сыграл ни одного матча, выступая по арендам в других клубах ЮАР.

На данный момент Малепе является капитаном олимпийской сборной (U-23) своей страны.

Кроме основной позиции опорного хавбека может также закрыть и левый фланг обороны и полузащиты.

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В статье: ФК Минай Терсау Малепе
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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
06.10.2020 в 22:11
ого, нічо так підсилення. Побачимо, шо на ділі буде
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Dimka26 (Чернигов)
06.10.2020 в 22:52
Так пишешь, будто звезду взяли. Обычный игрок, не играющий в Европе.
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