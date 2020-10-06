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Днепр-1 вернул из Грузии 21-летнего хавбека
Александр Беляев вернулся из аренды в Сабуртало
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Хавбек выступал за "Сабуртало" с февраля нынешнего года и провел за грузинскую команду 5 матчей.
Напомним, что Беляев является воспитанником "Днепра" и поиграл за "Днепр-1" во всех дивизионах. В 2018-м полгода провел в аренде в "Зирке".
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Источник:СК Днепр-1
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