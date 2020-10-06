Днепр-1 вернул из Грузии 21-летнего хавбека

" Днепр-1 " вернул из аренды в грузинском "Сабуртало" 21-летнего полузащитника Александра Беляева.

Хавбек выступал за "Сабуртало" с февраля нынешнего года и провел за грузинскую команду 5 матчей.

Напомним, что Беляев является воспитанником "Днепра" и поиграл за "Днепр-1" во всех дивизионах. В 2018-м полгода провел в аренде в "Зирке".