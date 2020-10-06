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Днепр-1 вернул из Грузии 21-летнего хавбека

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Беляев вернулся из аренды в Сабуртало

Днепр-1 вернул из Грузии 21-летнего хавбека
Новина українською

"Днепр-1" вернул из аренды в грузинском "Сабуртало" 21-летнего полузащитника Александра Беляева.

Хавбек выступал за "Сабуртало" с февраля нынешнего года и провел за грузинскую команду 5 матчей.

Напомним, что Беляев является воспитанником "Днепра" и поиграл за "Днепр-1" во всех дивизионах. В 2018-м полгода провел в аренде в "Зирке".

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В статье: СК Днепр-1 Александр Беляев
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Источник:
СК Днепр-1

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