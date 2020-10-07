Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух усилился словенским центрбеком из системы Бенфики
Давид Зец последние два года был в системе Бенфики
Львовский "
Клуб пока что не объявил о подписании игрока, но его профиль уже есть в заявке "Руха" на официальном сайте УПЛ.
20-летний футболист является воспитанником словенского клуба "Триглав Кранж", где и начинал свою профессиональную карьеру. В 2018-м году перешел в "Бенфику", однако за два года сыграл всего 9 матчей за второй состав "орлов".
Также был заигран за все юношеские и молодежные сборные Словении, начиная от U-17 и заканчивая U-21.
Популярное сейчас
- Динамо не смогло подписать Лукаку и Асамоа
- Элина Свитолина - Надя Подороска: Онлайн текстовая трансляция матча 1/4 Roland Garros. Как это было
- Какие шансы у Динамо и Шахтера в Лиге Чемпионов? Мнение букмекеров
- Гринь в Заре, Прикарпатье избавилось от двух футболистов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО