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Рух усилился словенским центрбеком из системы Бенфики

Премьер-лига
(2 голосов)

Давид Зец последние два года был в системе Бенфики

Рух усилился словенским центрбеком из системы Бенфики
Новина українською

Львовский "Рух" подписал контракт со словенским центральным защитником Давидом Зецом.

Клуб пока что не объявил о подписании игрока, но его профиль уже есть в заявке "Руха" на официальном сайте УПЛ.

20-летний футболист является воспитанником словенского клуба "Триглав Кранж", где и начинал свою профессиональную карьеру. В 2018-м году перешел в "Бенфику", однако за два года сыграл всего 9 матчей за второй состав "орлов".

Также был заигран за все юношеские и молодежные сборные Словении, начиная от U-17 и заканчивая U-21.

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В статье: Рух (Львов) Давид Зец
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