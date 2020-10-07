Рух усилился словенским центрбеком из системы Бенфики

Львовский " Рух " подписал контракт со словенским центральным защитником Давидом Зецом.

Клуб пока что не объявил о подписании игрока, но его профиль уже есть в заявке "Руха" на официальном сайте УПЛ.

20-летний футболист является воспитанником словенского клуба "Триглав Кранж", где и начинал свою профессиональную карьеру. В 2018-м году перешел в "Бенфику", однако за два года сыграл всего 9 матчей за второй состав "орлов".

Также был заигран за все юношеские и молодежные сборные Словении, начиная от U-17 и заканчивая U-21.