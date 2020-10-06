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Официально: Костевич - игрок Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Левый защитник был нужен киевлянам

Официально: Костевич - игрок Динамо
Новина українською

"Динамо" подписало контракт с украинским левым защитником Владимиром Костевичем.

Срок соглашения составляет 3 года.

Напомним, что киевляне подписали предварительный контракт с игроком в начале августа, по условиям которого футболист должен был прейти в киевский клуб в январе по истечению договора с "Лехом".

Впрочем, после подписания предварительного контракта с киевлянами футболист стал конфликтовать с руководством "Леха", которому не понравилось, что Костевич вел переговоры с киевлянами, не уведомив польский клуб. В итоге, украинец был выведен из состава и "Лех" согласился отпустить игрока уже сейчас.

Также отметим, что Костевич переехал в Познань зимой 2017 года из львовских "Карпат". Суммарно за 4 сезона футболист сыграл за "Лех" 119 матчей, забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Лех (Познань)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (6)
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Nazar Repa (Киев)
06.10.2020 в 23:25
Не в тему, но по Белуце все норм. Новость во всех соцсетях вернули
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 22:53
"Пше, пше, єбач УПА і Бандере" - представився малопольський новачок Динамо.
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+1
-3
Zarya88 (Марганец )
06.10.2020 в 23:18
Ты даун
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+1
-2
Zarya88 (Марганец )
06.10.2020 в 23:20
Твоего уровня развития хватает только такое написать
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+1
-2
avatar
Байкал (Lviv)
06.10.2020 в 23:20
Ти дол..ойоб? За пару днів це вже друге таке нещастя зустрічається тут з Чернігова. Бухаєш? Тоді не пиши
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+1
-2
Footballhead (м. Чернігів)
06.10.2020 в 23:22
Я - ні. Костевич, який публічно клявся в любови до українського націоналізму, а потім перед камерами Лєха відмовлявся від своїх поглядів - да.
+1
-1


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