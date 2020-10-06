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Официально: Костевич - игрок Динамо
Левый защитник был нужен киевлянам
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Срок соглашения составляет 3 года.
Напомним, что киевляне подписали предварительный контракт с игроком в начале августа, по условиям которого футболист должен был прейти в киевский клуб в январе по истечению договора с "Лехом".
Впрочем, после подписания предварительного контракта с киевлянами футболист стал конфликтовать с руководством "Леха", которому не понравилось, что Костевич вел переговоры с киевлянами, не уведомив польский клуб. В итоге, украинец был выведен из состава и "Лех" согласился отпустить игрока уже сейчас.
Также отметим, что Костевич переехал в Познань зимой 2017 года из львовских "Карпат". Суммарно за 4 сезона футболист сыграл за "Лех" 119 матчей, забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.
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