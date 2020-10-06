Официально: Костевич - игрок Динамо

" Динамо " подписало контракт с украинским левым защитником Владимиром Костевичем.

Срок соглашения составляет 3 года.

Напомним, что киевляне подписали предварительный контракт с игроком в начале августа, по условиям которого футболист должен был прейти в киевский клуб в январе по истечению договора с "Лехом".

Впрочем, после подписания предварительного контракта с киевлянами футболист стал конфликтовать с руководством "Леха", которому не понравилось, что Костевич вел переговоры с киевлянами, не уведомив польский клуб. В итоге, украинец был выведен из состава и "Лех" согласился отпустить игрока уже сейчас.

Также отметим, что Костевич переехал в Познань зимой 2017 года из львовских "Карпат". Суммарно за 4 сезона футболист сыграл за "Лех" 119 матчей, забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.