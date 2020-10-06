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Бурбас: Суркис поставил на паузу трансфер Белуце из-за высоких комиссионных агентов
Официоза пока что никакого
Киевское "Динамо" объявило об аренде румынского опорного полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце, однако через полчаса по непонятным причинам
Данное развитие событий оказалось несколько неожиданным, и украинские СМИ выдвинули несколько версий происходящего.
Так, по информации журналиста ТК "Футбол" Игоря Бурбаса загвоздка может быть в том, что президент "Динамо" Игорь Суркис посчитал завышенными комиссионные агентов игрока и притормозил трансфер.
А вот телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах" пишет о том, что об аренде игрока пока что попросил не объявлять английский клуб.
Интересно, что Белуце по-прежнему находится в заявке "Динамо" на официальном сайте УПЛ.
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