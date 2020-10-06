  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурбас: Суркис поставил на паузу трансфер Белуце из-за высоких комиссионных агентов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурбас: Суркис поставил на паузу трансфер Белуце из-за высоких комиссионных агентов

Премьер-лига
(1 голосов)

Официоза пока что никакого

Бурбас: Суркис поставил на паузу трансфер Белуце из-за высоких комиссионных агентов
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило об аренде румынского опорного полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце, однако через полчаса по непонятным причинам удалило данную новость со своего официального сайта и из соцсетей.

Данное развитие событий оказалось несколько неожиданным, и украинские СМИ выдвинули несколько версий происходящего.

Так, по информации журналиста ТК "Футбол" Игоря Бурбаса загвоздка может быть в том, что президент "Динамо" Игорь Суркис посчитал завышенными комиссионные агентов игрока и притормозил трансфер.

А вот телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах" пишет о том, что об аренде игрока пока что попросил не объявлять английский клуб.

Интересно, что Белуце по-прежнему находится в заявке "Динамо" на официальном сайте УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Игорь Бурбас Тудор Белуце
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...