Бурбас: Суркис поставил на паузу трансфер Белуце из-за высоких комиссионных агентов

Киевское "Динамо" объявило об аренде румынского опорного полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце, однако через полчаса по непонятным причинам удалило данную новость со своего официального сайта и из соцсетей .

Данное развитие событий оказалось несколько неожиданным, и украинские СМИ выдвинули несколько версий происходящего.

Так, по информации журналиста ТК "Футбол" Игоря Бурбаса загвоздка может быть в том, что президент "Динамо" Игорь Суркис посчитал завышенными комиссионные агентов игрока и притормозил трансфер.

А вот телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах" пишет о том, что об аренде игрока пока что попросил не объявлять английский клуб.

Интересно, что Белуце по-прежнему находится в заявке "Динамо" на официальном сайте УПЛ.