Рух отказал Динамо в просьбе перенести матч из Львова в Киев

"Рух" отказал " Динамо " в просьбе о переносе матча 6-го тура УПЛ из Львова в Киев.

Как сообщает "Динамомания", с такой просьбой киевский клуб обратился к львовянам, чтобы лучше подготовится к поединку групповго раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом" (20 октября), однако получил отказ.

Таким образом, игра 6-го тура УПЛ состоится во Львове 17 октября. Начало - в 17:00.

Ранее перед ответным матчем квалификации ЛЧ с "Гентом", киевляне попросили "Минай" о переносе матча УПЛ в Киев и закарпатский клуб пошел навстречу киевлянам.