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Рух отказал Динамо в просьбе перенести матч из Львова в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Перед матчем с Ювентусом киевляне совершат вояж во Львов

Рух отказал Динамо в просьбе перенести матч из Львова в Киев
Новина українською

"Рух" отказал "Динамо" в просьбе о переносе матча 6-го тура УПЛ из Львова в Киев.

Как сообщает "Динамомания", с такой просьбой киевский клуб обратился к львовянам, чтобы лучше подготовится к поединку групповго раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом" (20 октября), однако получил отказ.

Таким образом, игра 6-го тура УПЛ состоится во Львове 17 октября. Начало - в 17:00.

Ранее перед ответным матчем квалификации ЛЧ с "Гентом", киевляне попросили "Минай" о переносе матча УПЛ в Киев и закарпатский клуб пошел навстречу киевлянам.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (5)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.10.2020 в 00:33
А що ви тут всі вмираєте? "Ювентус" не просить часом нічого перенести??? Теж грає на виїзді... Всі люди, як люди, грають за єдиними прийнятими правилами, а тут совок совком...
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+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
07.10.2020 в 00:32
Правильно. Что за дичь вообще эти переносы?
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+1
0
Po4eson (Одесса)
07.10.2020 в 00:23
Ничего страшного. Всё равно мало чего светит. Обеим командам
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0
0
Maugli (Джунгли Африки)
07.10.2020 в 00:20
Негодяи руховские
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0
0
Виктор Черевичный
06.10.2020 в 23:53
сразу видно кто переживает за престиж Украины на футбольной арене
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0
-1


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