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Рух отказал Динамо в просьбе перенести матч из Львова в Киев
Перед матчем с Ювентусом киевляне совершат вояж во Львов
"Рух" отказал "
Как сообщает "Динамомания", с такой просьбой киевский клуб обратился к львовянам, чтобы лучше подготовится к поединку групповго раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом" (20 октября), однако получил отказ.
Таким образом, игра 6-го тура УПЛ состоится во Львове 17 октября. Начало - в 17:00.
Ранее перед ответным матчем квалификации ЛЧ с "Гентом", киевляне попросили "Минай" о переносе матча УПЛ в Киев и закарпатский клуб пошел навстречу киевлянам.
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