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Попытка №2. Динамо повторно объявило об аренде Белуце

Премьер-лига
(1 голосов)

Со второго раза должно получиться

Попытка №2. Динамо повторно объявило об аренде Белуце
Новина українською

Киевское “Динамо” повторно объявило о подписании румынского опорного полузащитника Тудора Белуце.

21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги “Брайтону”, будет выступать за киевлян на правах аренды до конца нынешнего сезона. О правах выкупа киевский клуб ничего не сообщает.

В “Динамо” Тудор Бэлуцэ выбрал игровой номер 6.

Интересно, что киевский клуб изначально выдал эту новость на своем официальном сайте вечером 6 октября, однако через полчаса ее удалил. Повторно информация о подписании игрока появилась на сайте киевлян ближе к ночи 7 октября.

Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча).

Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.

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В статье: Динамо (Киев) Брайтон энд Хоув Альбион Тудор Белуце
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
06.10.2020 в 23:51
Андреевский, Леднев, Шапаренко, Шепелев все атака , а на их месте Буяльский???
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