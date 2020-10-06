Попытка №2. Динамо повторно объявило об аренде Белуце

Киевское “ Динамо ” повторно объявило о подписании румынского опорного полузащитника Тудора Белуце.

21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги “Брайтону”, будет выступать за киевлян на правах аренды до конца нынешнего сезона. О правах выкупа киевский клуб ничего не сообщает.

В “Динамо” Тудор Бэлуцэ выбрал игровой номер 6.

Интересно, что киевский клуб изначально выдал эту новость на своем официальном сайте вечером 6 октября, однако через полчаса ее удалил . Повторно информация о подписании игрока появилась на сайте киевлян ближе к ночи 7 октября.

Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча).

Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.