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Попытка №2. Динамо повторно объявило об аренде Белуце
Со второго раза должно получиться
Киевское “
21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги “Брайтону”, будет выступать за киевлян на правах аренды до конца нынешнего сезона. О правах выкупа киевский клуб ничего не сообщает.
В “Динамо” Тудор Бэлуцэ выбрал игровой номер 6.
Интересно, что киевский клуб изначально выдал эту новость на своем официальном сайте вечером 6 октября,
Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча).
Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.
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