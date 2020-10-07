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7 октября Львов приступит к тренировкам на базе Карпат
База в Брюховичах арендована у Петра Дыминского на 3 года
ФК "
7 октября, после трехдневного отдыха, клуб возобновит тренировочный процесс, который будет проходить на новой загородной базе "Львова" в Брюховичах.
Базу, которая принадлежит экс-владельцу "Карпат" Петру Дыминскому, "горожане" арендовали на три года.
Во время октябрьской паузы в чемпионате "Львов" не планирует проводить спарринги и не собирается подписывать новичков до закрытия трансферного окна.
Хотя, скорее всего, до очередного календарного матча – с "Шахтером", который должен состояться 17 октября, "Львов" еще усилит свои ряды одним свободным агентом.
Напомним, что после пяти туров "Львов" занимает 14 место в УПЛ, имея в своем активе одно очко.
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