Тройное усиление Динамо и коронавирус в сборной. Главные новости за 6 октября

Бурным выдался вторник для киевлян. Какой-то цирк устроили с румынским опорником Тудором Белуце: "Динамо" сперва его объявило, потом убрало запись, а тогда объявило еще раз. Также клуб подписал бразильского хавбека Клейтона, который до этого был на просмотре и, по слухам, не особо впечатлял. Кроме того, клуб ускорил трансфер Владимира Костевича, который предварительно должен был перейти из "Леха" в январе. Ну и вишенка на торте - "Динамо" дозаявило на УПЛ Дениса Гармаша. Вот уж усиление так усиление. Хотя, если Луческу нашел подход к совершенно "безбашенному" Жерсону, то может и Гармаша исправит?

Накануне матчей против Франции, Германии и Испании у сборной Украины остался всего один здоровый вратарь - Георгий Бущан. Андрей Пятов подхватил коронавирус еще в "Шахтере", а вчера болезнь нашли у Андрея Лунина и Юрия Панькива. Это пока еще не катастрофа для сине-желтых, но уже близко. Ближе к вечеру сфотографировался во вратарских перчатках даже Александр Шовковский, завершивший карьеру еще три года назад. Сейчас легенде "Динамо" 45 лет. Вот это будет номер, если в среду ему придется выйти на "Стад де Франс"!

Странные дела творятся в УПЛ. Казалось бы, еженедельные тесты на COVID должны показывать опасный вирус ДО матчей, а у нас их находят ПОСЛЕ. Сперва Пятов со Степаненко влипли, а теперь вот "Александрия" всем составом ушла на самоизоляцию - в команде обнаружили нескольких инфицированных. Причем как обнаружили: буквально сразу после тура Владимир Шаран объявил, что в команде "какой-то вирус". Честное слово, с таким подходом доиграть чемпионат в установленные сроки нам будет нелегко.

Полпред Украины в Лиге Европы подписал очередного форварда - иранца из "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша. Если его будет так же сложно остановить, как выговорить его фамилию, то соперникам придется туго. Кроме того, луганский клуб подписал Сергея Гриня - ему предложили контракт на 2,5 года. В Дании у экс-вингера "Шахтера" дела не заладились, а вот до этого в УПЛ он был неплох что в "Мариуполе", что в "Вересе". И ему только 26 лет - идеальный возраст для больших свершений.

Вдохновляющие новости для Андрея Шевченко и его штаба - все игроки "Шахтера", кроме Пятова и Степаненко, сдали отрицательные тесты на COVID. В четверг процедуру повторят, и если результаты опять будут негативные, то Марлос, Матвиенко, Кривцов и компания прибудут в лагерь сборной. С французами мы уже к тому моменту сыграем, и ладно - это только товарняк. А вот к играм Лиги Наций против Германии и Испании Украина может подойти в гораздо более боевом состоянии.

Перед дедлайном клубы УПЛ массово свозят легионеров не самого высокого качества. Так, "Десна" заявила на сезон 19-летнего грека Ермеидиса Георгиоса, ранее пылившего в дубле "Паниониса". Получше сработал "Олимпик": донетчане заполучили центрбека из дубля "Лиона" Иссиара Драме. "Минай" выбрал экзотику и подписал капитана сборной ЮАР U-23 Терсау Малепе. Про него известно только, что выступает он на позиции опорника. Ну а "Рух" нашел в дубле "Бенфики" словенского центрбека Давида Зеца - детали сделки неизвестны, но парень уже есть в заявке клуба на УПЛ. Мощно, не правда ли?