Сербский экс-защитник Карпат открыл футбольное агентство и приехал во Львов

Сербский экс-футболист защитник Неманья Тубич в 2009-2014 годах выступал в львовских " Карпатах ", а 2018 завершил карьеру.

Недавно он открыл собственное футбольное агентство и по приглашению президента "Руха" Григория Козловского побывал во Львове.

Тубич высказался о состоянии дел в "Карпатах", которые сейчас выступают во Второй лиге.

Если быть откровенным, то мне очень жаль "Карпаты". Когда я играл за "зелено-белых", то это был один из лучших периодов в этом клубе. На стадион приходило очень много людей, мы играли в еврокубках, а сейчас...

Не нужно забывать, что в то время, кроме "Шахтера" и "Динамо", были и другие очень сильные клубы «Металлист», «Днепр», «Ворскла», «Таврия» ...Чемпионат был намного сильнее.

"Карпаты" мне очень жаль. Но я не имею желания рассказывать о руководстве и проблемах, которые там сейчас есть. Очень хорошо, что в Премьер-Лиге появилась новая команда из Львова. Чувствуется, что "Рух" - это новая сила и энергия Львова. Для львовян это очень хорошо. Здесь сильно любят футбол.