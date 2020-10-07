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Сербский экс-защитник Карпат открыл футбольное агентство и приехал во Львов

Премьер-лига
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Порадовался за "Рух"

Сербский экс-защитник Карпат открыл футбольное агентство и приехал во Львов
Новина українською

Сербский экс-футболист защитник Неманья Тубич в 2009-2014 годах выступал в львовских "Карпатах", а 2018 завершил карьеру.

Недавно он открыл собственное футбольное агентство и по приглашению президента "Руха" Григория Козловского побывал во Львове.

Тубич высказался о состоянии дел в "Карпатах", которые сейчас выступают во Второй лиге.

Если быть откровенным, то мне очень жаль "Карпаты". Когда я играл за "зелено-белых", то это был один из лучших периодов в этом клубе. На стадион приходило очень много людей, мы играли в еврокубках, а сейчас...

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Не нужно забывать, что в то время, кроме "Шахтера" и "Динамо", были и другие очень сильные клубы «Металлист», «Днепр», «Ворскла», «Таврия» ...Чемпионат был намного сильнее.

"Карпаты" мне очень жаль. Но я не имею желания рассказывать о руководстве и проблемах, которые там сейчас есть. Очень хорошо, что в Премьер-Лиге появилась новая команда из Львова. Чувствуется, что "Рух" - это новая сила и энергия Львова. Для львовян это очень хорошо. Здесь сильно любят футбол.

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В статье: Неманья Тубич Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Рух

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