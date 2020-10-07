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Матч с Десной стал 50-м для двух игроков Шахтера

Премьер-лига
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Израильского и бразильского

Матч с Десной стал 50-м для двух игроков Шахтера
Новина українською

Атакующие фланговые полузащитники "Шахтера" Манор Соломон и Тете провели первые юбилейные поединки за клуб. Для обоих выход в игре с "Десной" стал 50-м в составе «оранжево-черных».

Манор Соломон, который огорчал "Аталанту" и "Сити", стал футболистом "Шахтера" в январе 2019 года. В 19-летнем возрасте он дебютировал за «горняков» в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). На сегодня забил 7 мячей: 3 - в чемпионате, 2 Лиге чемпионов, по одному Лиге Европы и Кубке Украины. Регулярно вызывается в сборную Израиля.

Бразильский вингер Тете подписал контракт с "Шахтером" в конце февраля 2019-му, а за полтора месяца дебютировал в игре УПЛ с «Зарей» (3:0). В 50 матчах на его счету уже 13 мячей, 2 из них пришлись на встречу с «Александрией» в прошлом сезоне, когда Тете вышел на замену и своим дублем обеспечил команде досрочное чемпионство-2019/20. Также бразилец забивал дважды в финале Кубка Украины - 2018/19 с "Ингульцом".

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон Тете
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Источник:
Шахтар

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