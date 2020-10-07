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Как это было: последний трофей Динамо времен СССР - 30 лет назад
1990 год
30 лет назад, 7 октября 1990, киевское "
Желто-синее "Динамо". "Динамо", которое тот чемпионский сезон провел в форме цветов национального флага. В то время уже никого в украинской столице не удивляло, что очередная игра с участием киевлян превратилась в своеобразную манифестацию.
На трибунах тогда еще Республиканского стадиона даже с не слишком качественной 15-минутной нарезки острых моментов второго тайма видно десятки сине-желтих флагов. Объявление Елена Христофоровна тоже делает на украинском. Хотя еще год назад футбол в Киеве озвучивался на русском. Показательно также, что телевизионный титр тоже тоже был сине-желтым.
А соперника "Динамо" в такой атмосфере смяло 4:1. При этом первая половина завершилась 1:1. Открыл счет ударом головой после подачи углового сейчас, к сожалению, покойный Борис Деркач. Чуть позже этот мяч, пробив взлета из-за пределов штрафной, сыграл Игорь Корнеев.
Определяющим в противостоянии стал дебют второго тайма, когда сначала на 52-й минуте, убрав двух защитников и обманув вратаря Михаила Еремина, забил Сергей Юран, а буквально через минуту фантастическим ударом в «девятку» метров с 27-ми отличился Деркач. Восклицательный знак на 64-й минуте поставил, реализовав пенальти, Олег Саленко.
Анатолий Пузач, который заменил на посту наставника Валерия Лобановского, который после неудачного мундиаля в Италии поехал на Ближний Восток, выставил на эту игру следующий состав: Виктор Чанов - Борис Деркач, Ахрик Цвейба, Олег Кузнецов (к), Сергей Шматоваленко - Геннадий Литовченко, Андрей Анненков, Сергей Ковалец (Иван Яремчук, 46), Василий Рац - Олег Саленко (Сергей Заяц, 76), Сергей Юран.
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