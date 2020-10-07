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Киевскому Динамо в Румынии приписывают интерес к 22-летнему вингеру

Премьер-лига
(1 голосов)

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Киевскому Динамо в Румынии приписывают интерес к 22-летнему вингеру
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Киевское "Динамо" якобы вело переговоры с румынским клубом "Стяуа" относительно вингера Денниса Мана

Агент Анамария Продан утверждает, что руководство Стяуа хотело получить за него 15 млн евро или 12 млн плюс 3 млн бонусов. Однако как раз сумма стала препятствием для перехода, хотя заинтересованность в игроке имел лично тренер киевлян Мирча Луческу, сообщает Digi Sport.

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Кроме киевлян на 22-летнего игрока претендовали "Фейеноорд", "Норвич" и "Монако".

Ман начинал карьеру в румынском клубе УТА. С осени 2016 играет за "Стяуа", забил 40 голов и отдал 27 ассистов в 133 матчах. На его счету 1 гол в 4 матчах за сборную Румынии.

Родная позиция Мана - правый вингер, хотя может сыграть нападающего или оттянутого форварда. Его услуги оценивают в 5 млн евро.

В конце 2019 говорилось, что игроком интересуется "Шахтер".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Деннис Ман
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 14:47
Бурбасятина чи бурбасизм?
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