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Киевскому Динамо в Румынии приписывают интерес к 22-летнему вингеру
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Киевское "
Агент Анамария Продан утверждает, что руководство Стяуа хотело получить за него 15 млн евро или 12 млн плюс 3 млн бонусов. Однако как раз сумма стала препятствием для перехода, хотя заинтересованность в игроке имел лично тренер киевлян Мирча Луческу, сообщает Digi Sport.
Кроме киевлян на 22-летнего игрока претендовали "Фейеноорд", "Норвич" и "Монако".
Ман начинал карьеру в румынском клубе УТА. С осени 2016 играет за "Стяуа", забил 40 голов и отдал 27 ассистов в 133 матчах. На его счету 1 гол в 4 матчах за сборную Румынии.
Родная позиция Мана - правый вингер, хотя может сыграть нападающего или оттянутого форварда. Его услуги оценивают в 5 млн евро.
В конце 2019 говорилось, что игроком интересуется "Шахтер".
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