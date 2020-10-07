Киевскому Динамо в Румынии приписывают интерес к 22-летнему вингеру

Киевское " Динамо " якобы вело переговоры с румынским клубом "Стяуа" относительно вингера Денниса Мана

Агент Анамария Продан утверждает, что руководство Стяуа хотело получить за него 15 млн евро или 12 млн плюс 3 млн бонусов. Однако как раз сумма стала препятствием для перехода, хотя заинтересованность в игроке имел лично тренер киевлян Мирча Луческу, сообщает Digi Sport.

Кроме киевлян на 22-летнего игрока претендовали "Фейеноорд", "Норвич" и "Монако".

Ман начинал карьеру в румынском клубе УТА. С осени 2016 играет за "Стяуа", забил 40 голов и отдал 27 ассистов в 133 матчах. На его счету 1 гол в 4 матчах за сборную Румынии.

Родная позиция Мана - правый вингер, хотя может сыграть нападающего или оттянутого форварда. Его услуги оценивают в 5 млн евро.

В конце 2019 говорилось, что игроком интересуется "Шахтер".