Игрок Зари видит одного фаворита в группе луганчан в Лиге Европы

Владислав Кочергин, атакующий хавбек " Зари ", охарактеризовал группу Лиги Европы, в которую попала его команда.

- Как вы восприняли жеребьевки Лиги Европы? Можно из этой группы выходить?

- Группа хорошая с одним фаворитом на бумаге. Это "Лестер". Но со всеми можно играть. Я не думаю, что "Лестер" сильнее "Шахтера". Поэтому будем стараться выходить на каждую игру и доказывать, что мы не просто так попали в групповой этап. И, конечно же, мы тоже хотим выйти из группы. Будем отдаваться полностью, чтобы получить положительный результат.

- "Брагу" проходили два года назад в Лиге Европы. Уже какие-то справки наводили по команде?

- Еще никаких справок не наводили. Когда была жеребьевка, мы готовились к "Динамо". Посмотрели жеребьевки всей командой вместе. Уже ближе к играм будем знакомиться с соперниками.

- То, что "Брагу" уже проходили, будет каким-то плюсом, дополнительной уверенностью?

- Может быть, будет, но все равно не думаю, что это какую-то роль играет. Но мы все равно понимаем, что с такими командами можно играть.