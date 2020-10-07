Мариуполь подписал контракт с финалистом юношеской Лиги УЕФА

ФК "Мариуполь" заключил контракт с Олегом Кудриком. Срок соглашения рассчитан на 3 года. В межсезонье текущего года Кудрик перешёл в стан азовцев на правах аренды и успел провести в футболке "Мариуполя" матч 1/16 Кубка Украины.

В рамках долгосрочной кадровой стратегии ФК "Мариуполь" принял решение оформить полноценные трудовые отношения с молодым голкипером. Олег Кудрик будет защищать цвета азовской команды до лета 2023 года.

В составе донецкого "Шахтера" стал бронзовым и серебряным призером юношеского чемпионата Украины (29 матчей, 30 пропущенных мячей) и финалистом юношеской Лиги УЕФА (2014/15).

Минувший сезон Кудрик провел в аренде в "Карпатах": 11 матчей, 18 пропущенных мячей, 2 матча на ноль.