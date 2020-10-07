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Мариуполь подписал контракт с финалистом юношеской Лиги УЕФА
Ранее он играл за Шахтер
ФК "Мариуполь" заключил контракт с Олегом Кудриком. Срок соглашения рассчитан на 3 года. В межсезонье текущего года Кудрик перешёл в стан азовцев на правах аренды и успел провести в футболке "Мариуполя" матч 1/16 Кубка Украины.
В рамках долгосрочной кадровой стратегии ФК "Мариуполь" принял решение оформить полноценные трудовые отношения с молодым голкипером. Олег Кудрик будет защищать цвета азовской команды до лета 2023 года.
В составе донецкого "Шахтера" стал бронзовым и серебряным призером юношеского чемпионата Украины (29 матчей, 30 пропущенных мячей) и финалистом юношеской Лиги УЕФА (2014/15).
Минувший сезон Кудрик провел в аренде в "Карпатах": 11 матчей, 18 пропущенных мячей, 2 матча на ноль.
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