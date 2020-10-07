Директор Александрии: Вантуха и Бондаренко подписали без раздумий

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев в эфире ТК "Футбол" прокомментировал подписание клубом динамовца Романа Вантуха и "горняка" Валерий Бондаренко.

"Контракты подписаны до конца игрового сезона (2020/2021 - прим.). Мы этих игроков очень хорошо знаем. Они играют на позициях, которые нам нужно закрыть и усилить. Поэтому без раздумий подписали их", – сказал Дмитрий Китаев.

Напомним, что "Александрия" обоих игроков взяла в аренду до конца текущего сезона.