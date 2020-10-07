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Директор Александрии: Вантуха и Бондаренко подписали без раздумий

Премьер-лига
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Знакомое усиление для горожан

Директор Александрии: Вантуха и Бондаренко подписали без раздумий
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев в эфире ТК "Футбол" прокомментировал подписание клубом динамовца Романа Вантуха и "горняка" Валерий Бондаренко.

"Контракты подписаны до конца игрового сезона (2020/2021 - прим.). Мы этих игроков очень хорошо знаем. Они играют на позициях, которые нам нужно закрыть и усилить. Поэтому без раздумий подписали их", – сказал Дмитрий Китаев.

Напомним, что "Александрия" обоих игроков взяла в аренду до конца текущего сезона.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев Валерий Бондаренко Роман Вантух
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Источник:
ТК Футбол

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