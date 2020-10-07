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Директор Александрии: Вантуха и Бондаренко подписали без раздумий
Знакомое усиление для горожан
Директор "
"Контракты подписаны до конца игрового сезона (2020/2021 - прим.). Мы этих игроков очень хорошо знаем. Они играют на позициях, которые нам нужно закрыть и усилить. Поэтому без раздумий подписали их", – сказал Дмитрий Китаев.
Напомним, что "Александрия" обоих игроков взяла в аренду до конца текущего сезона.
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Источник:ТК Футбол
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