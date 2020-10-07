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"В приоритете интересы своих болельщиков" - в Рухе объяснили, почему не пошли навстречу Динамо с переносом матча в Киев

Премьер-лига
(6 голосов)

Рух борется за своих болельщиков во Львове

"В приоритете интересы своих болельщиков" - в Рухе объяснили, почему не пошли навстречу Динамо с переносом матча в Киев
Новина українською

Генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедышин рассказал, почему львовяне не согласились на просьбу "Динамо" сыграть поединок шестого тура чемпионата УПЛ в Киеве.

"В приоритете у ФК "Рух" - интересы своей команды и своих болельщиков. И когда мы получили от "Динамо" письмо с просьбой о переносе матча шестого тура чемпионата УПЛ из Львова в Киев в связи с напряженным графиком выступлений динамовцев на международной арене, то хорошенько все взвесили.

Мы осознавали, что принимая "Рух" в Киеве, динамовцам легче было бы восстановиться, мы понимали, что киевляне в Лиге чемпионов завоевывают рейтинговые очки для украинского футбола, в чем заинтересован и "Рух". Но в итоге решили отказать, поскольку в каждой команде должен быть свой путь, свои приоритеты. По большому счету, "Рух" бы пошел навстречу динамовцам лишь в одном случае: если бы на кону был их выход из группового турнира Лиги чемпионов, как было в случае с "Минаем". Поэтому, мы желаем подопечным Мирчи Луческу успехов в самых престижных европейских соревнованиях, будем за них болеть.

Сейчас дебютант УПЛ – "Рух" только завоевывает своего болельщика, вот почему нам очень важно сыграть 17 октября с "Динамо" - с топ-командой, именно во Львове. Надеюсь, карантинная обстановка позволит провести этот поединок со зрителями. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков "Динамо" приехать и поддержать свою команду. Постараемся, чтобы нашим столичным гостям на "Арене-Львов" было комфортно", - заявил Дедышин.

Напомним, что поединок шестого тура чемпионата УПЛ "Рух" - "Динамо" пройдет 17 октября во Львове.

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В статье: Игорь Дедышин Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Комментарии (19)
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Леонід Скачков (Рівне)
07.10.2020 в 19:42
Вздрючить вуйків по максимуму!Колгоспна команда з козломордим,гоноровим власником!Вони там всі такі!
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0
0
shsp (Кировоград)
07.10.2020 в 18:54
ну суркисы вобще прихамели!это как понимать "дайте нам еще 5млн заработать, а сами плюнте на спортивный принцип" а если рух или днепр или зоря захотят тоже 30 млн заработать в лиге дк будет играть в условном запорожье домашние матчи?
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+4
-5
Alex.696 (Немирів)
07.10.2020 в 19:27
А потім виїзний матч зіграє в Києві. І що тут такого?
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+2
-2
avatar
Your Friend (Львів)
07.10.2020 в 19:38
Тупому ніяк не зрозуміти, що кияни не просили зіграти обидва матчі в Київі, а лиш зробити їх рокіровку, щоб менше їздити туди і назад, а мати більше часу на тренування та підготовку до матчу в ЛЧ.
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0
0
Alex.696 (Немирів)
07.10.2020 в 18:39
Відмовили - то й відмовили, навіщо потім видумувати якісь виправдання? Це виглядає трохи, м'яко кажучи, негарно.
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+4
-1
Lion Killer (Львів)
07.10.2020 в 18:38
Все правильно. Реклама, маркетинг, квитки на матч і тд. Матч має відбутися у Львові
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+5
-3
Alex.696 (Немирів)
07.10.2020 в 18:37
А раніше щось про одну футбольну сім'ю говорив. Але то, мабуть, сім'я з одним, всім відомим клубом.
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+3
-2
Alex Sunchez
07.10.2020 в 18:35
Собственно непонятно почему Рух кому то что то должен? Своя шкура ближе. ДК выставит резервный состав можна и в ничейку сыграть.
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+5
-4
avatar
rubizhansky (Рубежное)
07.10.2020 в 18:29
Есть календарь. Все. Как по 3 матча в неделю играют? Абсурд какой-то.
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+5
-2
avatar
Stuntriding (Киев)
07.10.2020 в 18:10
чепушили нищебродные.Улетят скоро в пердив, если конечно не слетят раньше из чемпа из за не хватки бабла.
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+5
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 18:01
Можна було хоча би на 16е перенести.
Ответить
+5
-5
zubrenok1956 (житомир)
07.10.2020 в 17:57
менше слів - більше справ; егоїзм - це хвороба яку треба лікувати; з такими підходами нам 10 місце в уефа не бачити; то ж вперед до перемог і радуйте своїх вболівальників ....
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+8
-7
Alex Sunchez
07.10.2020 в 18:51
Кто тебе такое сказал? Недобитые совки? Все кому то что то должны ещё и бесплатно? Так было такое уже, всем не понравилось. Эгоизм это нормально для любого человека, как злость, раздражения, гнев и т.д.
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+3
-4
avatar
Mr.Rim (Киев)
07.10.2020 в 17:55
Как были бандерлогами так и остались эти Львовские команды. Против Шахтера все львовские команды проигрывают и с большим счетом, а против Динамо Киев рыгают на поле. Рух переживает за болельщик и Украину? Не смешите козловского копыта.
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+6
-14
Laborer (Dnipro)
07.10.2020 в 17:54
Это какой-то дурацкий сюр из 90-х: просьба перенести матч, потому "мы в еврокубках играем...". Ваши игры - ваша забота. Есть календарь и самоуважение других клубов. Так и представляю, как какой-нибудь "Челси" в Англии обращается с подобной просьбой к какому-нибудь "Ньюкаслу"...
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+14
-10
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 17:48
Був Козловський став Ословський.
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+6
-9
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.10.2020 в 18:11
А ты как был баран,так и остался) Рух прав на 100%!
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+11
-9
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 19:11
Цікаво якби на місці ДК були кроти, як би ти заспівав?
+2
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.10.2020 в 19:22
Я бы написал то же самое: играть так,как в календаре,так играет вся Европа.
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+4
-1


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