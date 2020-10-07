"В приоритете интересы своих болельщиков" - в Рухе объяснили, почему не пошли навстречу Динамо с переносом матча в Киев

Генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедышин рассказал, почему львовяне не согласились на просьбу "Динамо" сыграть поединок шестого тура чемпионата УПЛ в Киеве.

"В приоритете у ФК "Рух" - интересы своей команды и своих болельщиков. И когда мы получили от "Динамо" письмо с просьбой о переносе матча шестого тура чемпионата УПЛ из Львова в Киев в связи с напряженным графиком выступлений динамовцев на международной арене, то хорошенько все взвесили.

Мы осознавали, что принимая "Рух" в Киеве, динамовцам легче было бы восстановиться, мы понимали, что киевляне в Лиге чемпионов завоевывают рейтинговые очки для украинского футбола, в чем заинтересован и "Рух". Но в итоге решили отказать, поскольку в каждой команде должен быть свой путь, свои приоритеты. По большому счету, "Рух" бы пошел навстречу динамовцам лишь в одном случае: если бы на кону был их выход из группового турнира Лиги чемпионов, как было в случае с "Минаем". Поэтому, мы желаем подопечным Мирчи Луческу успехов в самых престижных европейских соревнованиях, будем за них болеть.

Сейчас дебютант УПЛ – "Рух" только завоевывает своего болельщика, вот почему нам очень важно сыграть 17 октября с "Динамо" - с топ-командой, именно во Львове. Надеюсь, карантинная обстановка позволит провести этот поединок со зрителями. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков "Динамо" приехать и поддержать свою команду. Постараемся, чтобы нашим столичным гостям на "Арене-Львов" было комфортно", - заявил Дедышин.

Напомним, что поединок шестого тура чемпионата УПЛ "Рух" - "Динамо" пройдет 17 октября во Львове.