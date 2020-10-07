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Кобин: Судьи УПЛ должны получать до 10 тысяч долларов в месяц
На 12 тысяч гривен особо не разгонишься
Главный тренер "
"В Украине за 5 тысяч гривен честно никто судить не будет. Будут всегда искать бабки на стороне, будут звонить президентам, вице-президентам, спортивным директорам, тренерам: "Дайте немного денег, чтобы мы вам помогли".
А в УПЛ зарплата 12 тысяч гривен, это тоже ненормально. Человеку же надо форму поддерживать, сходить на фитнес, побегать, какие-то кроссовки купить. Тем более, есть семьи, дети, мы об этом даже не говорим.
Текущая ситуация – это нереально, это ненормально. Я считаю, что судья УПЛ должен получать минимум 5, до 10 тысяч долларов в месяц. Чтобы он был объективным и не бросался по сторонам. Этого достаточно. Это хорошая зарплата, чтобы семья из 3-4 человек комфортно жила в любой точке Украины.
Арбитр должен иметь право на отдых, потому что это огромный стресс, когда ты судишь игру, а тебя одна команда парафинит, другая команда парафинит, а когда полный стадион, то еще и болельщики ***сосят. Это же у них стресс сумасшедший", – сказал Кобин.
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