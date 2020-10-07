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Кобин: Судьи УПЛ должны получать до 10 тысяч долларов в месяц

Премьер-лига
(1 голосов)

На 12 тысяч гривен особо не разгонишься

Кобин: Судьи УПЛ должны получать до 10 тысяч долларов в месяц
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин считает, что для повышения качества судейства украинским арбитрам нужно повысить зарплату.

"В Украине за 5 тысяч гривен честно никто судить не будет. Будут всегда искать бабки на стороне, будут звонить президентам, вице-президентам, спортивным директорам, тренерам: "Дайте немного денег, чтобы мы вам помогли".

А в УПЛ зарплата 12 тысяч гривен, это тоже ненормально. Человеку же надо форму поддерживать, сходить на фитнес, побегать, какие-то кроссовки купить. Тем более, есть семьи, дети, мы об этом даже не говорим.

Текущая ситуация – это нереально, это ненормально. Я считаю, что судья УПЛ должен получать минимум 5, до 10 тысяч долларов в месяц. Чтобы он был объективным и не бросался по сторонам. Этого достаточно. Это хорошая зарплата, чтобы семья из 3-4 человек комфортно жила в любой точке Украины.

Арбитр должен иметь право на отдых, потому что это огромный стресс, когда ты судишь игру, а тебя одна команда парафинит, другая команда парафинит, а когда полный стадион, то еще и болельщики ***сосят. Это же у них стресс сумасшедший", – сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
07.10.2020 в 23:30
Так они и получают не меньше. Сколько стоил пенальти такой как Колос получил за метр от штрафной 10 , не меньше !!
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жека-киев (биг виладж)
07.10.2020 в 23:26
Людина-космонавтХто їм должен? ще й по 3 000 000 грн/рікЗалишилось знайти хто должен їм))) можливо і нам всім хтось должен, то ти Вася пошукай його і знайди, ми будем вдячні. Якщо касові збори на стадіонах менші за експлуатаційні видатки а телеправа можна мінять на біляші, то з яких ділов таким багатим боржникам взятись?)))
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