Кобин: Судьи УПЛ должны получать до 10 тысяч долларов в месяц

Главный тренер " Миная " Василий Кобин считает, что для повышения качества судейства украинским арбитрам нужно повысить зарплату.

"В Украине за 5 тысяч гривен честно никто судить не будет. Будут всегда искать бабки на стороне, будут звонить президентам, вице-президентам, спортивным директорам, тренерам: "Дайте немного денег, чтобы мы вам помогли".

А в УПЛ зарплата 12 тысяч гривен, это тоже ненормально. Человеку же надо форму поддерживать, сходить на фитнес, побегать, какие-то кроссовки купить. Тем более, есть семьи, дети, мы об этом даже не говорим.

Текущая ситуация – это нереально, это ненормально. Я считаю, что судья УПЛ должен получать минимум 5, до 10 тысяч долларов в месяц. Чтобы он был объективным и не бросался по сторонам. Этого достаточно. Это хорошая зарплата, чтобы семья из 3-4 человек комфортно жила в любой точке Украины.

Арбитр должен иметь право на отдых, потому что это огромный стресс, когда ты судишь игру, а тебя одна команда парафинит, другая команда парафинит, а когда полный стадион, то еще и болельщики ***сосят. Это же у них стресс сумасшедший", – сказал Кобин.