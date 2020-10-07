В случае сдачи негативных тестов Шахтер вернется к тренировкам уже в пятницу

Начальник медицинской службы первой команды " Шахтера " Артур Глущенко рассказал о результатах тестирования на COVID-19, которое проводилось в понедельник.

– В понедельник мы проводили тестирование с целью определить, есть ли у нас больные, помимо выявленных в сборной. Результаты отрицательные, новых заболевших нет. А основное тестирование состоится в четверг, когда будет выдержан хотя бы минимальный инкубационный период контактных лиц нашей команды с зараженными коронавирусом игроками. По его итогам в четверг будет приниматься решение о тренировочном процессе.

– Почему в понедельник не тестировались Пятов и Степаненко? Будут ли они тестироваться в четверг?

– В понедельник по медицинским показателям их тест был бы нерепрезентативным, потому что в воскресенье у них был выявлен коронавирус, причем анализ проводился дважды. В четверг они протестируются повторно.

– Если новых выявленных случаев в "Шахтере" не будет, насколько вероятно возвращение команды к тренировкам?

– Если так, то, думаю, уже в пятницу мы приступим к тренировочному процессу.