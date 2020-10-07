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В случае сдачи негативных тестов Шахтер вернется к тренировкам уже в пятницу

Премьер-лига
(1 голосов)

В четверг горняки пройдут очередное тестирование

В случае сдачи негативных тестов Шахтер вернется к тренировкам уже в пятницу
Новина українською

Начальник медицинской службы первой команды "Шахтера" Артур Глущенко рассказал о результатах тестирования на COVID-19, которое проводилось в понедельник.

– В понедельник мы проводили тестирование с целью определить, есть ли у нас больные, помимо выявленных в сборной. Результаты отрицательные, новых заболевших нет. А основное тестирование состоится в четверг, когда будет выдержан хотя бы минимальный инкубационный период контактных лиц нашей команды с зараженными коронавирусом игроками. По его итогам в четверг будет приниматься решение о тренировочном процессе.

– Почему в понедельник не тестировались Пятов и Степаненко? Будут ли они тестироваться в четверг?

– В понедельник по медицинским показателям их тест был бы нерепрезентативным, потому что в воскресенье у них был выявлен коронавирус, причем анализ проводился дважды. В четверг они протестируются повторно.

– Если новых выявленных случаев в "Шахтере" не будет, насколько вероятно возвращение команды к тренировкам?

– Если так, то, думаю, уже в пятницу мы приступим к тренировочному процессу.

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (8)
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IhorSt (Львів)
07.10.2020 в 21:32
Щось підказує мені чуйка, що все добре закінчиться, і гравці цієї чудової команди продовжать підготовку до матчів ЧУ і ЛЧ, і знову щасливо набиратимуть очки. А збірна, "та то таке...". І ще меня підказує чуйка, що нічого за це їм не буде - недаром же в нас нове-нове-старе керівництво в УАФ. Не гравці винні, не вони мають бути наказані. А клуб. Наказаний УАФ. Але це не про УАФ, пробачте за тавтологію...
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0
0
Andriy Mironyuk
07.10.2020 в 21:16
Рахицьковірус
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
07.10.2020 в 21:07
Интересно, а почему на фото счастливый Мораэс без маски? Это нарушение всех предписаний, реально. ВО время взятия пробы он должен приспустить маску. А у него на фэйсе ее вообще нет.
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+1
-3
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ШашлычОк (Черкассы)
07.10.2020 в 20:56
как я раньше и писал -саботажники . сраной метлой со сборной . да и не только ...
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+6
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 20:38
Хто би сумнівався. Якби на місці Шеви була не маріонетка, а Тренер з яйцями то до кінця року їх би у збірну не варто викликати взагалі.
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+7
-5
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Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 20:56
А игроки с Динамо глядя на это взяли и обиделись, и решили покинуть сборную! Чего тогда скажешь? А, Я знаю!!! Скажешь - бе-бе-бе.... Шахта во всем виновата! Кому нужна эта сборная! Так?))))
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+3
-6
Alex.696 (Немирів)
07.10.2020 в 21:09
Так, шлюхтер винен. А що, не так?
+1
-2
Lion Killer (Львів)
07.10.2020 в 20:28
Нормально пацани відпочили )))
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+6
-2


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