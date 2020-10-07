Исполнительный директор УПЛ заразился коронавирусом - СМИ

У исполнительного директора Украинской Премьер-лиги Евгения Дикого выявлен коронавирус, сообщил Football.ua.

Согласно правилам, директор УПЛ отправится на карантин и, возможно, сдаст повторный тест, если в первом есть сомнения.

Ранее очаги коронавируса был выявлены в "Шахтере", "Александрии" и сборной Украины.