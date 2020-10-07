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Исполнительный директор УПЛ заразился коронавирусом - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Зараза не выбирает, к кому прицепиться

Исполнительный директор УПЛ заразился коронавирусом - СМИ
Новина українською

У исполнительного директора Украинской Премьер-лиги Евгения Дикого выявлен коронавирус, сообщил Football.ua.

Согласно правилам, директор УПЛ отправится на карантин и, возможно, сдаст повторный тест, если в первом есть сомнения.

Ранее очаги коронавируса был выявлены в "Шахтере", "Александрии" и сборной Украины.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
football.ua

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