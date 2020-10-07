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Исполнительный директор УПЛ заразился коронавирусом - СМИ
Зараза не выбирает, к кому прицепиться
У исполнительного директора
Согласно правилам, директор УПЛ отправится на карантин и, возможно, сдаст повторный тест, если в первом есть сомнения.
Ранее очаги коронавируса был выявлены в "Шахтере", "Александрии" и сборной Украины.
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Источник:football.ua
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