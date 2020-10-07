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Лукьянчук и Неплях покинули Олимпик. Последний перешел в перволиговский Альянс

Премьер-лига
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Контракты разорваны по обоюдному согласию сторон

Лукьянчук и Неплях покинули Олимпик. Последний перешел в перволиговский Альянс
Новина українською

Донецкий "Олимпик" расстался с дуэтом центральных защитников - Павлом Лукьянчуком и Евгением Непляхом.

Контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Лукьянчук присоединился к "Олимпику" в сентябре прошлого года и сыграл за дончан 12 матчей, в которых сумел отличиться 1 голом.

Неплях, в свою очередь, подписал контракт с клубом всего месяц назад и сыграл за "Олимпик" 1 поединок в УПЛ. Евгений принял решение покинуть клуб, чтобы на новом месте работы получать больше игровой практики. Им стал перволиговый "Альянс". Центрбек подписал контракт с клубом из Липовой Долины до конца текущего сезона.

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В статье: Олимпик (Донецк) Евгений Неплях Павел Лукьянчук Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
ФК Олимпик

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