Лукьянчук и Неплях покинули Олимпик. Последний перешел в перволиговский Альянс

Донецкий " Олимпик " расстался с дуэтом центральных защитников - Павлом Лукьянчуком и Евгением Непляхом.

Контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Лукьянчук присоединился к "Олимпику" в сентябре прошлого года и сыграл за дончан 12 матчей, в которых сумел отличиться 1 голом.

Неплях, в свою очередь, подписал контракт с клубом всего месяц назад и сыграл за "Олимпик" 1 поединок в УПЛ. Евгений принял решение покинуть клуб, чтобы на новом месте работы получать больше игровой практики. Им стал перволиговый "Альянс". Центрбек подписал контракт с клубом из Липовой Долины до конца текущего сезона.