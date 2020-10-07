В Десне произошла вспышка коронавируса - СМИ

В черниговской " Десне " произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает Meta-ratings, на данный момент положительный тест на COVID-19 выявили у четырех представителей клуба.

Таким образом, в ближайшее время клуб вслед за "Шахтером" и "Александрией" может уйти на самоизоляцию.

Отметим, что следующий свой матч в чемпионате команда Александра Рябоконя должна провести 18 октября против "Днепра-1".