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В Десне произошла вспышка коронавируса - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Пандемия продолжается

В Десне произошла вспышка коронавируса - СМИ
Новина українською

В черниговской "Десне" произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает Meta-ratings, на данный момент положительный тест на COVID-19 выявили у четырех представителей клуба.

Таким образом, в ближайшее время клуб вслед за "Шахтером" и "Александрией" может уйти на самоизоляцию.

Отметим, что следующий свой матч в чемпионате команда Александра Рябоконя должна провести 18 октября против "Днепра-1".

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В статье: Десна (Чернигов) коронавирус
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Источник:
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Комментарии (7)
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Zapp Brannigan (Київ)
07.10.2020 в 23:51
Ну і що заважало Пятова і Степаненка лишити в запасі перед грою?
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+1
0
Golfik25 (Киев)
07.10.2020 в 23:17
меньше надо было кротам в Оушен Плазе торчать, теперь всех заражают. Пятов и Степаненко часто в ТЦ зависают.
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+4
0
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Кююмалайнен (Київ)
07.10.2020 в 23:03
Гадские кроты занесли заразу
Ответить
+5
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.10.2020 в 22:41
Все таки Вшахтьор заразил футболистов Десны.
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+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 22:15
Спасибо Шахтеру за это
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+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
07.10.2020 в 22:32
Думаю тут без Шахтера обошлись... Паст, Гитченко , Имереков уже болели и не играли. Это привет из Львова от Руха скорее всего... хотя у нас и так больных полно... увы.
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+3
-2
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:11
да не кроты добили всех правда коронавирусом должны переболеть ВСЕ жители - а не только футболисты так как вакцины проверенной нет пока
+2
-1


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