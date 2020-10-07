Премьер-лига
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В Десне произошла вспышка коронавируса - СМИ
Пандемия продолжается
В черниговской "
Как сообщает Meta-ratings, на данный момент положительный тест на COVID-19 выявили у четырех представителей клуба.
Таким образом, в ближайшее время клуб вслед за "Шахтером" и "Александрией" может уйти на самоизоляцию.
Отметим, что следующий свой матч в чемпионате команда Александра Рябоконя должна провести 18 октября против "Днепра-1".
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (7)
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Zapp Brannigan (Київ)
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Veminal (Киев)
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