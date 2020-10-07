Тренер Динамо U-21: Сложно сказать, почему предыдущие тренеры Динамо не раскрыли Леднева и Шапаренко

Старший тренер " Динамо " U-21 Юрий Мороз рассказал о работе в академии с полузащитниками Богданом Ледневым и Николаем Шапаренко, которые сейчас выступают за первую команду киевлян. Также тренер вспомнил о Романе Яремчуке и Игоре Харатине, которые не сумели пробиться в основу "бело-синих".

"Почему предыдущие тренеры "Динамо" не раскрыли Леднева и Шапаренко? Сложно сказать. Мы с этой группой игроков начинали вместе, все время были рядом, и ребята на футбольном поле дополняли друг друга. Перейдя с одного уровня на более высокий, более быстрый и качественный уровень, может они чуть стушевались, не выдержали того психологического пресса. Нельзя говорить, что тренер не нашел с ними общий язык.

Насколько я знаю, Хацкевич и Михайличенко постоянно общались, разговаривали со всеми игроками, которые были в их распоряжении. А что-то не получалось, так это творческая работа. Сказать, что они этого не хотели, не могу. Все хотели. Но что-то не получалось.

Не знаю, почему не нашли места в первой команде Харатину и Яремчуку. Сейчас говорить, что кто-то сильнее или слабее. На тот момент были игроки, они и сейчас есть, а тренерам решать, кто должен играть в составе.

Мы редко туда лезем со своими советами, потому что там и так голова болит, будь здоров. Когда спрашивают, мы говорим свое мнение. На тот момент, они, может, не соответствовали уровню первой команды. Прошло время они раскрылись", — сказал Мороз.