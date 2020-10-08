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Бразильский нападающий не попал в Динамо из-за правил регистрации игроков в Украине

Премьер-лига
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Электронная подпись здесь не подходит

Бразильский нападающий не попал в Динамо из-за правил регистрации игроков в Украине
Новина українською

Накануне, как сообщает бразильская пресса, сорвался переход 19-летнего нападающего "Фламенго" Линкольна в киевское "Динамо". Причиной стало то, что игрок не успел прилететь в Украину до закрытия трансферного окна.

"Фламенго" и "Линкольну" понравилось предложение от Динамо в 4,5 млн евро за 80% прав на контракт. Даже обсудили вопрос зарплаты, сообщает в Твиттере журналист Кай Мота.

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Когда выяснилось, что Линкольн не успеет прилететь в Украину до конца трансферного окна, "Фламенго" предлагало подписать контракт дистанционно - с использованием электронной подписи. Однако выяснилось, что это невозможно - их не принимают при регистрации футболистов в Украине.

Линкольн, которого очень порадовала возможность поработать с Мирчей Луческу надеется, что переговоры с "Динамо" можно будет возобновить во время зимнего трансферного окна.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Линкольн
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