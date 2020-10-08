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COVID-19 в Десне: клуб отреагировал на слухи о вспышке

Премьер-лига
(3 голосов)

После матча с "горняками"

COVID-19 в Десне: клуб отреагировал на слухи о вспышке
Новина українською

После матча с "Шахтером" (2:2) "Десна" получила 5 дней выходных. Поэтому все игроки находятся в своих домах. Учитывая вспышку коронавируса у "горняков", футболистам рекомендовано оставаться дома и ограничить любые контакты.

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В субботу, 10 октября, команда соберется в Чернигове. Все игроки, тренеры и персонал пройдут тестирование методом ПЦР.

Только после получения этих результатов можно будет комментировать информацию. Пока ни одного подтвержденного COVID в клубе нет.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
Десна

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