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COVID-19 в Десне: клуб отреагировал на слухи о вспышке
После матча с "горняками"
После матча с "Шахтером" (2:2) "
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В субботу, 10 октября, команда соберется в Чернигове. Все игроки, тренеры и персонал пройдут тестирование методом ПЦР.
Только после получения этих результатов можно будет комментировать информацию. Пока ни одного подтвержденного COVID в клубе нет.
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Источник:Десна
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