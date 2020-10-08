COVID-19 в Десне: клуб отреагировал на слухи о вспышке

После матча с "Шахтером" (2:2) " Десна " получила 5 дней выходных. Поэтому все игроки находятся в своих домах. Учитывая вспышку коронавируса у "горняков", футболистам рекомендовано оставаться дома и ограничить любые контакты.

Читайте также В Десне произошла вспышка коронавируса - СМИ

В субботу, 10 октября, команда соберется в Чернигове. Все игроки, тренеры и персонал пройдут тестирование методом ПЦР.