Рух проведет два спарринга

После львовского дерби тренерский штаб предоставил игрокам три выходных дня, поэтому в среду «руховцы» выходили на тренировку бодрые и полные энергии. За мячом успели соскучиться не только игроки, но и администратор " Руха " Владимир Ризнык.

Участие в занятии с основной командой также приняли игроки молодежки «желто-черных» Остап Притула, Олег Веремеенко и Виктор Бабичин. Рядом с опытными партнерами ребята получают неоценимый опыт и старательно выполняют указания главного тренера.

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Процесс укомплектации команды продолжается, поэтому тренерский штаб постоянно просматривает новых игроков. Не исключением стала и эта тренировка. На поле - сразу несколько новых лиц. Задача потенциальных новобранцев - лучше зарекомендовать себя перед коучем "Руха".

Тренировочный цикл подготовки к игре с киевским "Динамо" будет состоять не только из тренировок. Паузу в чемпионате команда заполнит двумя контрольными спаррингами, которые состоятся на выходных.