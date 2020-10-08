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Рух проведет два спарринга
Только что возобновили тренировки
После львовского дерби тренерский штаб предоставил игрокам три выходных дня, поэтому в среду «руховцы» выходили на тренировку бодрые и полные энергии. За мячом успели соскучиться не только игроки, но и администратор "
Участие в занятии с основной командой также приняли игроки молодежки «желто-черных» Остап Притула, Олег Веремеенко и Виктор Бабичин. Рядом с опытными партнерами ребята получают неоценимый опыт и старательно выполняют указания главного тренера.
Процесс укомплектации команды продолжается, поэтому тренерский штаб постоянно просматривает новых игроков. Не исключением стала и эта тренировка. На поле - сразу несколько новых лиц. Задача потенциальных новобранцев - лучше зарекомендовать себя перед коучем "Руха".
Тренировочный цикл подготовки к игре с киевским "Динамо" будет состоять не только из тренировок. Паузу в чемпионате команда заполнит двумя контрольными спаррингами, которые состоятся на выходных.
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