Мишуренко ушел из Ингульца

Нападающий ФК " Ингулец " Александр Мишуренко обратился к руководству клуба с просьбой предоставить ему статус свободного агента и отпустить его по семейным обстоятельствам.

Александр пришел в клуб в далеком 2015 году, когда команда еще выступала на любительском уровне. В первых же 4-х матчах забил 4 мяча.

Прошел с "Ингульца" все звенья профессионального футбола и приложил массу усилий, чтобы мечта всех болельщиков, футболистов, сотрудников и руководства клуба сбылась. Его мячи принесли много ярких побед, а сам он неоднократно попадал в символические сборные и становился лучшим игроком месяца.

В клубе утверждают, что им очень грустно терять профессионального и компанейского игрока.

Своим присутствием на поле и в тренировочном процессе всегда добавлял позитива и хорошего настроения команде. "Мура" является бесспорно одним из символов "Ингула" и любимцем болельщицкой сообщества.