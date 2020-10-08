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Мишуренко ушел из Ингульца
За "семейным обстоятельствам"
Нападающий ФК "
Александр пришел в клуб в далеком 2015 году, когда команда еще выступала на любительском уровне. В первых же 4-х матчах забил 4 мяча.
Прошел с "Ингульца" все звенья профессионального футбола и приложил массу усилий, чтобы мечта всех болельщиков, футболистов, сотрудников и руководства клуба сбылась. Его мячи принесли много ярких побед, а сам он неоднократно попадал в символические сборные и становился лучшим игроком месяца.
В клубе утверждают, что им очень грустно терять профессионального и компанейского игрока.
Своим присутствием на поле и в тренировочном процессе всегда добавлял позитива и хорошего настроения команде. "Мура" является бесспорно одним из символов "Ингула" и любимцем болельщицкой сообщества.
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