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Мишуренко ушел из Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

За "семейным обстоятельствам"

Мишуренко ушел из Ингульца
Новина українською

Нападающий ФК "Ингулец" Александр Мишуренко обратился к руководству клуба с просьбой предоставить ему статус свободного агента и отпустить его по семейным обстоятельствам.

Александр пришел в клуб в далеком 2015 году, когда команда еще выступала на любительском уровне. В первых же 4-х матчах забил 4 мяча.

Прошел с "Ингульца" все звенья профессионального футбола и приложил массу усилий, чтобы мечта всех болельщиков, футболистов, сотрудников и руководства клуба сбылась. Его мячи принесли много ярких побед, а сам он неоднократно попадал в символические сборные и становился лучшим игроком месяца.

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В клубе утверждают, что им очень грустно терять профессионального и компанейского игрока.

Своим присутствием на поле и в тренировочном процессе всегда добавлял позитива и хорошего настроения команде. "Мура" является бесспорно одним из символов "Ингула" и любимцем болельщицкой сообщества.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Мишуренко
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (1)
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Pixelsavenue (Kiev)
08.10.2020 в 11:51
Та да, парень попал в премьер лигу и резко попросился в никуда. Бред. Думаю, просто ему показали на дверь, чтоб разгрузить зарплатную ведомость.
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