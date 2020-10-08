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Три команды Днепр-1 прошли тестирование на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

На фоне вспышки в "Александрие" и "Шахтере"

Три команды Днепр-1 прошли тестирование на коронавирус
Новина українською

Игроки, тренеры и персонал трех команд СК "Днепр-1" прошли по графику тестирование на коронавирус.

Тесты сдали ПЦР-методом; результаты поступят в ближайшее время.

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В статье: СК Днепр-1 Днепр-1 коронавирус тестирование
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Источник:
Дніпро-1

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