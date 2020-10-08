Премьер-лига
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Три команды Днепр-1 прошли тестирование на коронавирус
На фоне вспышки в "Александрие" и "Шахтере"
Игроки, тренеры и персонал трех команд СК "
Тесты сдали ПЦР-методом; результаты поступят в ближайшее время.
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Источник:Дніпро-1
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