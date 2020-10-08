Франция – Украина, славное унижение России, Шаблий против Луческу? ТаТоТаке №182

Бекстейдж Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбираются в деталях самого крупного поражения Украины в истории, сочувствуют Андрею Шевченко и объясняют на пальцах - почему все именно так. Кроме того в выпуске - ряд инсайдов по поводу трансферной политике Динамо, открытие украинского таланта в Ювентусе и шокирующие причины создания новых украинских клубов.

Спиваковский вспоминает Мальту

Почему этот матч вообще проводили

Шахтер сливал эту игру?

Как Шевченко собрал конструктор

Почему Яремчук никуда не перешел?

Скрипнику – конспекты Дешама

Нас снова забили прессингом

Малиновский – лучший в Украине

А каков был план?

Хвалим еще одного игрока сборной

Нажатие кнопки – не помогает

Разница между Камавиной и Пидкивкой

Свет в конце тоннеля

Украину просто жалко

Украина хуже Андорры?

Костевич - нежелательный игрок в Динамо

Клейтона не взял Сабах, но приняло Динамо

Хаджи – фанат Белуцэ

Почему Динамо не взяло форварда?

Почему угловые разыгрывают, а не подают?

Составляем странную сборную УПЛ

За Ювентус играет украинский талант

Украинский футбол у руках фриков

Последняя победа Украины в Москве

Сенькив продолжит материться

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