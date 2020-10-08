  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Франция – Украина, славное унижение России, Шаблий против Луческу? ТаТоТаке №182
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция – Украина, славное унижение России, Шаблий против Луческу? ТаТоТаке №182

Премьер-лига
(3 голосов)

После французского разгрома

Франция – Украина, славное унижение России, Шаблий против Луческу? ТаТоТаке №182
Новина українською

Бекстейдж Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбираются в деталях самого крупного поражения Украины в истории, сочувствуют Андрею Шевченко и объясняют на пальцах - почему все именно так. Кроме того в выпуске - ряд инсайдов по поводу трансферной политике Динамо, открытие украинского таланта в Ювентусе и шокирующие причины создания новых украинских клубов.

  • Спиваковский вспоминает Мальту
  • Почему этот матч вообще проводили
  • Шахтер сливал эту игру?
  • Как Шевченко собрал конструктор
  • Почему Яремчук никуда не перешел?
  • Скрипнику – конспекты Дешама
  • Нас снова забили прессингом
  • Малиновский – лучший в Украине
  • А каков был план?
  • Хвалим еще одного игрока сборной
  • Нажатие кнопки – не помогает
  • Разница между Камавиной и Пидкивкой
  • Свет в конце тоннеля
  • Украину просто жалко
  • Украина хуже Андорры?
  • Костевич - нежелательный игрок в Динамо
  • Клейтона не взял Сабах, но приняло Динамо
  • Хаджи – фанат Белуцэ
  • Почему Динамо не взяло форварда?
  • Почему угловые разыгрывают, а не подают?
  • Составляем странную сборную УПЛ
  • За Ювентус играет украинский талант
  • Украинский футбол у руках фриков
  • Последняя победа Украины в Москве
  • Сенькив продолжит материться
  • Рубрика СОС

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ТаТоТаке Михаил Спиваковский Андрей Сенькив
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
08.10.2020 в 15:18
Смотреть охинею не хочется.. в чем заключается славное унижение РФ?
Ответить
+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
08.10.2020 в 16:32
Если считаешь ахинеей - зачем спрашиваешь?
Ответить
0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2020 в 17:32
в начале ролика надпись ""говорять дуже суб'єктивно"". Как и все продвинутые эксперды, а эти такие же, но "очень продвинутые"...
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
08.10.2020 в 15:12
7-1 траур по всей Украине--будет ещё продолжение --немцы и испанцы добавят
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...