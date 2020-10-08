Премьер-лига
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Франция – Украина, славное унижение России, Шаблий против Луческу? ТаТоТаке №182
После французского разгрома
Бекстейдж Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбираются в деталях самого крупного поражения Украины в истории, сочувствуют Андрею Шевченко и объясняют на пальцах - почему все именно так. Кроме того в выпуске - ряд инсайдов по поводу трансферной политике Динамо, открытие украинского таланта в Ювентусе и шокирующие причины создания новых украинских клубов.
- Спиваковский вспоминает Мальту
- Почему этот матч вообще проводили
- Шахтер сливал эту игру?
- Как Шевченко собрал конструктор
- Почему Яремчук никуда не перешел?
- Скрипнику – конспекты Дешама
- Нас снова забили прессингом
- Малиновский – лучший в Украине
- А каков был план?
- Хвалим еще одного игрока сборной
- Нажатие кнопки – не помогает
- Разница между Камавиной и Пидкивкой
- Свет в конце тоннеля
- Украину просто жалко
- Украина хуже Андорры?
- Костевич - нежелательный игрок в Динамо
- Клейтона не взял Сабах, но приняло Динамо
- Хаджи – фанат Белуцэ
- Почему Динамо не взяло форварда?
- Почему угловые разыгрывают, а не подают?
- Составляем странную сборную УПЛ
- За Ювентус играет украинский талант
- Украинский футбол у руках фриков
- Последняя победа Украины в Москве
- Сенькив продолжит материться
- Рубрика СОС
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
08.10.2020 в 15:18
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FC Energy (Новая Каховка)
08.10.2020 в 16:32
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2020 в 17:32
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alex.belogubko (одесса)
08.10.2020 в 15:12
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