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Луческу не хотел видеть в Динамо Костевича и Клейтона - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец мог оказаться в "Сабахе"

Луческу не хотел видеть в Динамо Костевича и Клейтона - источник
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не в восторге от бразильца Клейтона и вообще категорически против кандидатуры Владимира Костевича, сообщает в ТаТоТаке.

Кандидатуру Костевича лоббировал агент Вадим Шаблий.

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Зато по бразильцу Клейтона было интерес со стороны азербайджанского "Сабаха", который возглавляет Висенте Гомес.

Однако клуб из Закавказья отказался от подписания игрока.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) ТаТоТаке Клейтон
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (14)
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Просто Квашин (Харьков)
08.10.2020 в 16:35
Шаблий явно чей-то любовник с ФФУ...
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+3
0
Alex.696 (Немирів)
08.10.2020 в 15:47
Значить, ці два індивидуми грати не будуть. Або Луческо схитрує, випустить когось на заміну в "потрібний" момент, як Кравця, а потім скаже: бачите, він (вони) ніякий, куди ж їм в основу?
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+2
-1
Primeval (Одесса)
08.10.2020 в 15:23
Как же бесит этот Шаблий, вот лишь бы пристроить игрока, и получить бабочка, ну просто мега профессиональная контора
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+6
-2
госпітальєр (львів)
08.10.2020 в 15:16
шева уже показав у збірній свій рівень,тепер черга за румуном у лч
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+4
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 15:27
А що Шева показав? Він вивів збірну на Євро з першого місця у групі. Чи може він повинен був обіграти французів зі збірною на базі Руху?
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+2
-5
aleks68
08.10.2020 в 15:57
на базе дЫнамо будет "успех"?тупая жертва аборта.
0
-9
Igor1010 (Вінниця)
08.10.2020 в 16:27
aleks68 так лучше уже на базе Динамо, чем на базе вирусных дохляков.
+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 16:27
Сцикливу базу смоктаря ми вже побачили, Гівно собаче...
+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 17:09
Гав - гав
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 15:15
за Клейтона понятно, 3 года без толку шатался по арендам, но у Костевича вроде норм итоги по Польше
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 15:25
Ключове слово Польща. Рівень. та й 28 років.
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 17:09
Товстий котик)))))
0
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
08.10.2020 в 15:11
Всех агентов давно пора отправить на завод или в шахту. Дармоеды. И ладно если бы только деньги олигархов и прочих кошельков им в карман падали, но сколько парней загубили.
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+4
-1
Глюк Львів (Лемберг)
08.10.2020 в 15:11
Шаблій нормально влаштувався. Але всі інші будуть у програші
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+5
-1


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