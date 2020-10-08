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Луческу не хотел видеть в Динамо Костевича и Клейтона - источник
Бразилец мог оказаться в "Сабахе"
Главный тренер киевского "
Кандидатуру Костевича лоббировал агент Вадим Шаблий.
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Зато по бразильцу Клейтона было интерес со стороны азербайджанского "Сабаха", который возглавляет Висенте Гомес.
Однако клуб из Закавказья отказался от подписания игрока.
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Источник:ТаТоТаке
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