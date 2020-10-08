Луческу не хотел видеть в Динамо Костевича и Клейтона - источник

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу не в восторге от бразильца Клейтона и вообще категорически против кандидатуры Владимира Костевича, сообщает в ТаТоТаке.

Кандидатуру Костевича лоббировал агент Вадим Шаблий.

Читайте также Динамо не смогло подписать Лукаку и Асамоа

Зато по бразильцу Клейтона было интерес со стороны азербайджанского "Сабаха", который возглавляет Висенте Гомес.

Однако клуб из Закавказья отказался от подписания игрока.