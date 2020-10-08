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Шапаренко признан лучшим игроком Динамо в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек набрал более 50% голосов в опросе болельщиков

Шапаренко признан лучшим игроком Динамо в сентябре
Новина українською

Киевское "Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока сентября.

Первое место в опросе занял хавбек Николай Шапаренко, который набрал 51% голосов. Вторым стал Виталий Буяльский, а замкнул тройку Георгий Бущан.

Напомним, что в активе Шапаренко в сентябре - гол в ворота "Львова" и результативный удар в поединке с АЗ, кроме того - две голевые передачи во встречах со "Львовом" и "Минаем".

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2020 в 17:18
Ну и что? Переходящее знамя клуба на месяц? Почетная грамота от клуба? Или что? Или где?
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