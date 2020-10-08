Шапаренко признан лучшим игроком Динамо в сентябре

Киевское " Динамо " подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока сентября.

Первое место в опросе занял хавбек Николай Шапаренко, который набрал 51% голосов. Вторым стал Виталий Буяльский, а замкнул тройку Георгий Бущан.

Напомним, что в активе Шапаренко в сентябре - гол в ворота "Львова" и результативный удар в поединке с АЗ, кроме того - две голевые передачи во встречах со "Львовом" и "Минаем".