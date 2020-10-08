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Степаненко: На самоизоляции - как на курорте

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Хавбек рассказал о своем самочувствии и режиме самоизоляции

Степаненко: На самоизоляции - как на курорте
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, который подхватил коронавирус, рассказал о своем самочувствии и режиме самоизоляции.

– Тарас, как твое здоровье?

– Спасибо, все нормально, чувствую себя хорошо. Никаких признаков или симптомов на данный момент нет. Жду результатов повторного тестирования на коронавирус, от которого будет зависеть, какие действия предпринимать в дальнейшем.

– Каковы советы или распоряжения врачей?

– Меня просят постоянно мерить температуру, следить за симптомами и находиться на самоизоляции. В принципе, что я и делаю.

– Как проходит самоизоляция Тараса Степаненко?

– Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и разные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, так что можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
Shakhtar news

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