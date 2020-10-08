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Степаненко: На самоизоляции - как на курорте
Хавбек рассказал о своем самочувствии и режиме самоизоляции
Полузащитник "
– Тарас, как твое здоровье?
– Спасибо, все нормально, чувствую себя хорошо. Никаких признаков или симптомов на данный момент нет. Жду результатов повторного тестирования на коронавирус, от которого будет зависеть, какие действия предпринимать в дальнейшем.
– Каковы советы или распоряжения врачей?
– Меня просят постоянно мерить температуру, следить за симптомами и находиться на самоизоляции. В принципе, что я и делаю.
– Как проходит самоизоляция Тараса Степаненко?
– Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и разные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, так что можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня.
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