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Шахтер сдал повторные тесты на коронавирус
Результаты будут известны в пятницу
В четверг 8 октября "
"Горняки", которые с понедельника находятся на самоизоляции, группами приезжали в тренировочный комплекс "Святошин", где проходила процедура.
Тестирование на COVID-19 прошли все футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды "Шахтера". Результаты будут получены в пятницу утром. После этого можно будет принимать дальнейшие решения по поводу возможного возобновления тренировок.
Напомним, что после матча с "Десной" (2:2) стало известно, что Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом. В понедельник 5 октября команда сдала первый тест, который принес негативные результаты, а сегодня "горняки" провели повторное тестирование.
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