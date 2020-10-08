Шахтер сдал повторные тесты на коронавирус

В четверг 8 октября " Шахтер " сдал ПЦР-тесты на коронавирус.

"Горняки", которые с понедельника находятся на самоизоляции, группами приезжали в тренировочный комплекс "Святошин", где проходила процедура.

Тестирование на COVID-19 прошли все футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды "Шахтера". Результаты будут получены в пятницу утром. После этого можно будет принимать дальнейшие решения по поводу возможного возобновления тренировок.

Напомним, что после матча с "Десной" (2:2) стало известно, что Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом. В понедельник 5 октября команда сдала первый тест, который принес негативные результаты, а сегодня "горняки" провели повторное тестирование.