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Шахтер сдал повторные тесты на коронавирус

Премьер-лига
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Результаты будут известны в пятницу

Шахтер сдал повторные тесты на коронавирус
Новина українською

В четверг 8 октября "Шахтер" сдал ПЦР-тесты на коронавирус.

"Горняки", которые с понедельника находятся на самоизоляции, группами приезжали в тренировочный комплекс "Святошин", где проходила процедура.

Тестирование на COVID-19 прошли все футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды "Шахтера". Результаты будут получены в пятницу утром. После этого можно будет принимать дальнейшие решения по поводу возможного возобновления тренировок.

Напомним, что после матча с "Десной" (2:2) стало известно, что Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом. В понедельник 5 октября команда сдала первый тест, который принес негативные результаты, а сегодня "горняки" провели повторное тестирование.

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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