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Серьезные деньги. Стало известно, сколько будет стоить Динамо выкуп прав на Белуце
Пока что румын будет играть за Динамо в аренде
Киевское "Динамо"
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, также у киевлян будет право выкупа игрока.
При этом, по информации румынского издания Telekom Sport, полноценный выкуп прав на игрока будет стоить киевскому клубу 5 млн евро.
Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча). Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.
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