Серьезные деньги. Стало известно, сколько будет стоить Динамо выкуп прав на Белуце

Киевское "Динамо" на днях арендовало у "Брайтона" румынского опороного полузащитника Тудора Белуце.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, также у киевлян будет право выкупа игрока.

При этом, по информации румынского издания Telekom Sport, полноценный выкуп прав на игрока будет стоить киевскому клубу 5 млн евро.

Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча). Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.