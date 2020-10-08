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Серьезные деньги. Стало известно, сколько будет стоить Динамо выкуп прав на Белуце

Премьер-лига
(2 голосов)

Пока что румын будет играть за Динамо в аренде

Серьезные деньги. Стало известно, сколько будет стоить Динамо выкуп прав на Белуце
Новина українською

Киевское "Динамо" на днях арендовало у "Брайтона" румынского опороного полузащитника Тудора Белуце.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, также у киевлян будет право выкупа игрока.

При этом, по информации румынского издания Telekom Sport, полноценный выкуп прав на игрока будет стоить киевскому клубу 5 млн евро.

Отметим, что за основной состав "Брайтона" новичок киевского клуба провел только 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Ден Хааге" (4 матча). Кроме того, хавбек провел 7 матчей за сборную Румынии.

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В статье: Динамо (Киев) Брайтон энд Хоув Альбион Тудор Белуце
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
08.10.2020 в 18:27
Ого.
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